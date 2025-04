Remek hír: a gyártó elárulta, miért fogyott el a Traubi a boltok polcairól

Szerencsére nem kell azzal kapcsolatosan aggódni, hogy ez máskor is előfordul.

Ahogy korábban már mi is megírtuk, márciusban újra megjelent az üzletekben a legendás Traubisoda, köszönhetően annak, hogy a Márka Üdítőgyártó Kft. ismét elindította a '70-es és '80-as évek kedvenc szőlős italának, a Traubinak gyártását.

A nosztalgikus üdítő gyorsan visszatért a vásárlók kosaraiba: március végén és április elején többek között a Lidl, Interspar és Penny polcain is elérhető volt.

A kereslet azonban annyira gyorsan nőtt, hogy sok bolt szinte azonnal kifogyott a készletekből.

Az Origo kérdésére Pécskövi Tibor, a Márka Üdítőgyártó Kft. tulajdonosa és ügyvezetője elárulta, hogy április végéig az éves tervek majdnem felét már értékesítették a Traubiból. Ennek ellenére a gyártás és a beszerzés is képes lépést tartani a megnövekedett igényekkel, és biztosítani tudják a folyamatos ellátást.

De akkor miért nem találjuk a boltokban?

A hivatalos magyarázat szerint ez elsősorban attól függ, hogy az egyes áruházláncok miként döntenek a terméklistázásról, és milyen gyakorisággal rendelnek az üdítőből.

Vannak olyan láncok, akik gyorsan reagáltak az igényekre és listázták a termékeket állandó szortimentbe, és olyan partnerek is, akik csak úgynevezett in-out akcióban teszik a termékeket, azaz időszakonként 1 hetes akció idejére elérhető a termék. Mivel a terméknek nem volt előélete, ezért sokszor kisebb mennyiséggel tervezték az akciós időszakot, így szinte minden esetben 2-3 nap alatt megvásárolták a fogyasztók a bolti készleteket – mondta el Pécskövi Tibor.

Hozzátette, hogy a mostani tapasztalatok alapján a jövőbeli akcióikat már jóval nagyobb mennyiségekkel készítik elő, és várhatóan júniusra szinte minden üzletlánc polcain legalább egyszer elérhető lesz a termék.

Pécskövi Tibor arról is tájékoztatott, hogy körülbelül egy hónapja kezdték meg az új, 1,75 literes PET-palackos változat forgalmazását, amely háromféle ízben jelent meg:

hagyományos szőlős

annak cukormentes (zéró) változata

valamint egy különleges kékszőlős ízesítés is bekerült a kínálatba.

Elmondása szerint azonban ezzel még közel sincs vége: a közeljövőben további kiszerelésekkel is készülnek. A tervek szerint június elején érkezik a 330 milliliteres alumíniumdobozos (CAN) verzió, majd ezt követi a félliteres, műanyag palackos változat is.

