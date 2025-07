Akár több százezres büntetést is kaphatsz, ha elülteted ezt a növényt

Eredetileg dísznövényként került Európába, de gyorsan invazív fajjá vált, így akár már az ültetése is pénzbüntetést is vonhat maga után.

Akár tudtán kívül is törvénysértő helyzetbe kerülhet az, aki ülteti vagy hagyja elszaporodni kertjében a japán keserűfüvet. Ennek pedig súlyos következményei lehetnek.

Akár több százezres büntetés is járhat ennek a növénynek az ültetéséért

Nagyon nem mindegy, hogy mit ültet a ember a kertjébe, ugyanis ezzel akár törvényt is sérthet. A következmény ráadásul nem merül ki egy egyszerű figyelmeztetésben, mert hatósági eljárás, komoly pénzbírság, akár bírósági per is lehet a vége.

A japán keserűfű az egyik legveszedelmesebb idegenhonos, invazív növényfaj hazánkban, mely a kultúrnövényeinkre, de az élő környezetre is veszélyt jelent – mondta el Tóth István kaposvári növényvédelmi szakmérnök, a növényorvosi kamara tagja.

A japán keserűfű erős indákkal kapaszkodik a földbe, és rendkívül nehéz kiirtani, hiszen minél inkább ezen vagyunk, annál intenzívebben nő vissza. Speciális gyomirtószerből nem sok van, ami felveszi a harcot a keserűfűvel.

Virágzatát a méhek kedvelik, de semmi egyéb haszna nincsen, a szára üreges, mint a nádé, értéktelen kétszikű növény, takarmányozásra, ipari célra sem használható – tette hozzá a szakember.

Vegyszeres irtás és több éves kontroll kell teljes eltüntetéséhez.

Mikor jár a büntetés?

Először a természetvédelmi hatóság tehet felszólítást, és ezzel párhuzamosan bírságot is kiszabhat. Ha tulajdonos ellenszegül, akkor kötelező közérdekű védekezést rendelhetnek el, aminek költségét a tulajdonos viseli. A növény okozta károk miatt jogi kártérítési eljárás is indulhat, ha például a növény átterjed a szomszéd kertjébe vagy telkére.

