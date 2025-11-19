Család

Fáj a torkod? Ezeket az ételeket és italokat jobban teszed, ha elkerülöd

Nem elég csak pihenni, ha fáj a torkunk, hiszen az étkezés is kulcsfontosságú része a felépülésnek. Ha elkerülöd az irritáló ételeket, és helyettük nyugtató, puha táplálékot választasz, sokkal könnyebb lesz a gyógyulás.

Amikor a torok begyullad, nem csak a pihenés és a folyadék számít: az is fontos, hogy mit eszel és iszol. Bizonyos ételek ugyanis tovább irritálhatják a fájó szöveteket, lassíthatják a gyógyulást, és növelhetik a kellemetlenséget. A Real Simple dietetikus szakértőinek tanácsai alapján összegyűjtöttük azokat a torokgyilkosokat, amelyek torokfájás esetén egyáltalán nem a barátaink.

Kattints a képre, hogy megtudd, mely ételeket és italokat tanácsos elkerülni, ha fáj a torkod!

Mit érdemes inkább fogyasztani?

A szakértők azt javasolják, hogy torokfájáskor a táplálkozásod inkább lágy, nyugtató és hidratáló legyen.

Az alábbi ételek jöhetnek szóba:

  • meleg levesek, krémlevesek
  • zabkása, turmixok növényi tejjel
  • pürésített zöldségek vagy banán.

Ezek nem karcolják vagy irritálják a torkodat, segítenek hidratálni, és nem terhelik meg az immunrendszert.

Forrásunk volt.

