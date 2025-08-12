A legjobb thai éttermeket keresed Budapesten? Ne keress tovább, ötöt is mutatunk neked

A mai napig is, ha valami bánt, vagy agyamra mennek a szürke, nyirkos téli napok, nekiállok thai curryt csinálni, mert abban a pillanatban, ahogy a currypaszta kiengedi az illatát, valahogy a gondokat is kifüstöli a fejemből. A thai konyha nem véletlenül lett világszerte népszerű, az édes, sós, savanyú, kesernyés és csípős harmóniájára épülő fogások ízvilága egyszerre ismerős, és izgalmas, felfrissítenek és átmelegítik a lelket. Sajnos azonban, nem minden igazi thai fogás, ami annak látszik, de ha te biztosra mennél, mi mutatunk öt isteni thai éttermet Budapesten, ahol hihetsz a szemednek, és persze az ízlelőbimbóidnak is.

Thaiföld, vagy hivatalos nevén Thaiföldi Királyság, az egyik leglátogatottabb része Délkelet-Ázsiának. Nem is csoda, hiszen tengerpartjai csodálatosak, egyébként kulturális öröksége is elképesztően gazdag, még ha sokan nem is ezért érkeznek az országba. És van még valami, amit előszeretettel emlegetnek Thaifölddel kapcsolatban, méghozzá a gasztronómia. Az ízletes, izgalmas thai konyha, amiben streetfoodtól a fine diningig mindent meg lehet találni, és ahol jóformán fillérekért ehetünk olyan felejthetetlen ételeket utcai árusoknál, amiknek addig a létezését is elképzelhetetlennek tartottuk.

Úgy tartják, Thaiföld gasztronómiáját az országba érkező dél-kínai bevándorlók alapozták meg, de indiai hatás is befolyásolta, ahogy alakították az ideérkező portugál misszionáriusok, és holland kereskedők is.

Egy biztos, mára az ország konyhája saját, egyedi ízvilággal bír, amit a bevezetőben is említett öt íz egysége teremt meg. A thai ételekben ezeknek egyszerre kell jelen lenniük. Az édességet a nád-, vagy pálmacukor, az édeskés gyümölcsök, esetenként pedig a kókusztej garantálja. A sós ízvilágért a szójaszósz, a halszósz, vagy a garnélapaszta felel, egyúttal ezek adják az étel ízének mélységét, azt a bizonyos sokat emlegetett umamit is. A savasságot lime levével, tamarinddal, ecettel, zöld mangóval vagy különféle fermentált alapanyagokkal érik el, még a csípős-fűszeres hatáshoz szárított, vagy friss chilit esetleg chilipasztát használnak. A kesernyés vonalhoz különféle zöldfűszereket, például az indiai orgona levelét vetik be, de gyakori a keserűdinnye is, máskor viszont feketedésig pirítják a hozzávalókat így érve el a kívánt ízhatást.

A thai ételek azért annyira komplexek és mégis harmonikusak, mert ennek az öt elemnek az egyensúlyára mindig nagyon figyelnek, és mivel az arányok a helyükön vannak, ezek a markáns, aromás hozzávalók, fűszerek, nem kioltják, hanem épp ellenkezőleg, erősítik egymást. Elég csak a kókusztejjel készült thai levesekre gondolni, amik a lime savasságának köszönhetően egészen frissek, és üdítőek mégis van valami hihetetlen mélység minden kanálban.

Ha ezek után megjött a kedvetek a thai kajákhoz, tartsatok velem, mutatom, hova érdemes menni értük.

Im-oon Thai Food

A bulinegyed szívcsakrájához közel élni nem csak játék és mese, sőt néha igazi pokoljárás, mindazonáltal megvannak a maga előnyei, ezt kár lenne tagadni. Az egyik előnyt épp a Klauzál téren lehet megtalálni, és ez pedig nem más, mint az Im-oon Thai Food. Ár-érték arányban nagyszerű thai étterem, pedig magas minőséget és távolkeleti konyhát egyaránt képviselő éttermekben nehéz még csak viszonylag pénztárcabarát verziót is találni, de nem ez a legjobb benne. Hanem természetesen az ételek, de még mielőtt belenéznénk a tányérokba, szeretném kiemelni a hangulatot. Meggyőződésem, hogy a vendég érzi, ha valahol szeretettel fogadják, ha az irányába mutatott kedvesség őszinte, és én itt még mindig úgy éreztem, hogy szívesen látnak, hogy az ételek, amik mindig frissen készülnek, jó szívvel vannak elém téve. Az étterem slágerterméke, természetesen, a pad-thai, de ha mást is kóstolnál, isteni thai curryk vannak az étlapon, illetve amit szerintem mindenképp érdemes kipróbálni, az nem más, mint a phararam. Ennek az ételnek az alapja a jázminrizs, amire az Im-oon házi kókusztejes-mogyorószósza kerül, amibe stir-fried brokkoli és répa kerül. Kérheted hússal kiegészítve is, de őszintén szólva így is megállja a helyét. Jegyezzétek meg: Im-oon Thai Food. Nem turista csapda, nem átverés, isteni, családi vendéglő, remek fogásokkal.

Im-oon Thai Food

Budapest, Klauzál tér 4.

Nyitvatartás: kedd-vasárnap 12.00-22.00

QUÍ

Az Arany János utcai QUÍ profilja thai konyha, egy kis vietnámi behatással. Azért is szeretem egyébként ezt az éttermet, ahogy városszerte megtalálható testvéreit a Sáot, a Khant és a szomszédjában található Ópiumot is, mert az étlapjuk tökéletesen megmutatja, hogy a különféle ázsiai konyhák soha nem csak önmagukban állnak, hanem különféle egyéb nemzeti gasztronómiák is formálták őket. Itt a thai konyha összes alapételét végigkóstolhatjátok, az én egyik kedvencem a zöld curry, amit kérhettek zöldséges, tengergyümölcseis, csirkés és marhás változatban is. A thai curryk abban különböznek például az indiai curryktól, hogy itt a kókusztej miatt sokkal lazább, sokkal levesesebb az étel, illetve, amennyiben húsos curry készül az együtt fő a zöldségekkel, nem pedig külön készítik. A QUÍ-t ajánlom azoknak is, akik még nem ettek esetleg pad thait. Hogy miért? Mert bár úgy tűnhet, hogy ezt az alapfogást a város minden bokrában árulják, kevés helyen készítik jól, és ha már rászánja magát valaki, hogy megkóstolja, akkor az legyen elsőrangú. Többféle pirított tészta van az étlapon, a padthainak is többféle verziója elérhető, aszerint, hogy milyen feltéttel kérjük. Jól vigyázzatok, mert az adagok kiadósak, úgyhogy célszerű ide is nagyobb társasággal érkezni, hogy minél többféle finomságot kipróbálhassatok.



QUÍ

Budapest, Arany János utca 13.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-23.00

Tom Yum Thai Étterem

Tévedés, hogy minden frekvrentált, turisták által sűrűn látogatott, belvárosi hely csak a látszatra ad, a minőségre meg nem. A Tom Yum, akiknek több egységük is üzemel egyébként, például nem csak amolyan skanzen thai étterem, hanem a maga ligájában erős versenyző, finom ízekkel, tisztes adagokkal, és jól összeválogatott étlappal. Az étterem egyik slágerfogása a guoy tiao leves, ami rizstésztával, babcsírával, korianderrel, újhagymával és fokhagymával készül, mi pedig választhatunk, hogy a vega, a húsos esetleg a rákos változatot szeretnénk megkóstolni belőle. Ami még külön figyelemre méltó, hogy a pirított rizs, a khao pad, nem csak hogy különböző feltétekkel kérhető, de igény szerint elkészítik Tom Yum szósszal, zöld curry szósszal és pad thai szósszal is, előbbi kettőt azoknak ajánljuk, akik bírják a csípős ízeket. Többféle wokban készült fogás közül lehet választani, és van néhány izgi salátájuk is, mint például som tom ez a friss papayával, házi dresszinggel, mogyoróval, paradicsommal és friss chilivel készült fogás, ami nem csak kísérőnek, de mondjuk egy könnyű ebédnek is kiváló, ha esetleg rákot is kérünk hozzá.

Tom Yum Thai Étterem

Budapest, Andrássy út 2.

Nyitavatartás: hétfő-vasárnap 11.30-22.00

Parázs

Sok évvel ezelőtt történt, hogy itthon kínlódtam egy pokoli megfázással, és már épp azon gondolkodtam, hogy elrágcsálok egy fej fokhagymát magában, hátha segít, mikor megjelent az egyik barátnőm egy adag levessel. Miután egy kicsit rámelegítettünk, nekiálltam belapátolni, és az agyam csodás módon tisztulni kezdett, még azt is megkockáztatom, hogy ízeket is éreztem, nem is akármilyen ízeket. Csípős volt, és savanykás egyszerre, a zölségek mélységet adtak az ízeknek, a csirkétől végre úgy éreztem, hogy eszem is valamit a forró tea mellé rágcsált kekszen kívül. Hát így találkoztam először a Parázs tom yum kai levesével, ami azóta is biztos választás, ha bennem van a rontás, de egyáltalán, a Parázs mindig biztos választás, ha thai kajára vágyik a lelkem, és nem akarok nekiállni otthon bütykölni. Ez az étterem a régóta üzemelő egységek magabiztosságával és biztonságával működik. Tuti választás, nem hibázhatsz vele, arra is jó terep, hogy egy bizonyos fogásért járj vissza hozzájuk, de a kísérletezők is otthonra találhatnak náluk. A masaman curryben csirkehús, és krumpli találkozik egy isteni, currys földimogyorószószban, én imádom, de mindig gondban vagyok, hogy ennél maradjak, vagy kóstolgassam a többi curryt inkább? A pirított tészták szerelmeseinek sem kell félni, itt is kapható pad thai, de ha rám hallgattok, nem álltok meg a belépőszinténél, hanem kóstoltok, amit csak lehet.

Parázs Parázs

Parázs

Budapest, Horánszky utca 1.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 12.00-22.00

Sawasdee Thai Étterem

A Puskin mozi szomszédjában lévő thai étteremmel kapcsolatban sokáig bizonytalan voltam, aztán egyszer úgy hozta az élet, hogy nem nagyon volt más választásom, mint ott ebédelni, és meg kellett állapítsam, hogy nem csak a kedves és figyelmes kiszolgálásért jár nekik az elismerés, hanem azért is, mert tök jó konyhát visznek. Én tom khaa-t, ezt a friss, kókusztejes levest ettem, csirkehússal, baromi finom volt, ajánlom mindenkinek, de az étlap felett mélázva arra jutottam, hogy tulajdonképpen bármit örömmel megkóstolnék náluk. Például a kung ob woonsent, ami egy agyagedényben készült étel, üvegtészta van benne, meg garnéla, amiket gyömbéres-szójaszószos öntettel főznek össze, vagy a sai krok isant, a káposztával, chilivel, friss gyömbérrel tálalt thai sertéskolbászt. Mindent meg lehet itt kóstolni, amitől a thai konyha annyira izgalmas és szerethető, úgyhogy belvárosi ebédnek, mozi előtti vacsorának egyaránt kiváló helyszíne lehet.

Sawasdee Thai Étterem

Budapest, Semmelweis utca 2.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-23.00