Mielőtt bedobunk egy doboz vagy zacskó tésztát a kosarunkba, nem árt egy kicsit jobban megvizsgálni, pontosan mit viszünk haza.

A száraztészta igazi alapélelmiszer, ami szinte minden konyhában, kamrában ott lapul, és nem véletlenül: gyorsan elkészíthető, sokáig eláll, és egy kevés olívaolajjal vagy vajjal, valamint némi jó minőségű parmezánnal már kész is a tökéletes vacsora. De ha legközelebb tésztát veszünk a boltban, érdemes megfogadnunk az olasz séfek tanácsát, hogy valóban a legjobbat válasszuk.

Az olasz séfek csak ilyen tésztát vásárolnak a szupermarketben

A száraztészta népszerűsége

Kétségtelen, hogy a friss tészta különleges, és egészen más gasztronómiai élményt képes nyújtani, mint a száraz fajta. Igen ám, de a legtöbben nem készítik el otthon, mert túlságosan problémásnak és pepecselősnek gondolják, vagy nincs meg hozzá a szükséges eszköztáruk, így marad a száraztészta. Ez pedig évekig eltartható, és akkor sem romlik meg, ha az idő múlásával valamelyest veszít a minőségéből.

Miért fontos a liszt?

A választék hatalmas, ezért felmerül a kérdés: honnan tudjuk, melyik a jó száraztészta? Philip Guardione szicíliai származású séf, a New York-i Piccola Cucina étteremlánc tulajdonosa szerint a titok a lisztben rejlik.

A liszt a legfontosabb eleme a jó tésztának – hangsúlyozza.

„Mindig olvassuk el az összetevőket: a színvonalas durumliszt minősége határozza meg a főzésnél, az íznél és az állagnál is a különbséget.”

Csak két hozzávaló kell

A séf szerint a legjobb száraztészta két összetevőből készül: durumbúzából készült színlisztből (szemolina) és vízből.

Semmi adalékanyag, semmi bonyolult, kimondhatatlan összetevő. Ha ilyet látunk a dobozon, inkább tegyük vissza, és keressünk tovább.

Ajánlott márkák és formák

Guardione szerint olyan márkát célszerű választani, amelyik minőségi alapanyagokkal dolgozik, emellett pedig változatos formákban gyárt tésztát. A kis „repedések” és „zugok” különösen jól megfogják a szószt, így minden falat gazdagabb ízt ad.

Hogyan főzzük tökéletesre?

Ha már megvan a jó tészta, a főzésnél is érdemes követni a séf tanácsát:

A vizet bőségesen sózzuk meg – olyan sós legyen, mint a tenger! A tésztát pedig csak akkor tegyük bele, amikor a víz már forr, és nagy buborékokkal lobog – mondja Guardione.

Így a tészta nem ragad le az edény aljára, és biztosan egyenletesen fő meg.

