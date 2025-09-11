Utazás

2025.09.11.

Az olasz séfek csak ilyen tésztát vásárolnak a szupermarketben

Szabó Anna profilképe Szabó Anna

Mielőtt bedobunk egy doboz vagy zacskó tésztát a kosarunkba, nem árt egy kicsit jobban megvizsgálni, pontosan mit viszünk haza.

A száraztészta igazi alapélelmiszer, ami szinte minden konyhában, kamrában ott lapul, és nem véletlenül: gyorsan elkészíthető, sokáig eláll, és egy kevés olívaolajjal vagy vajjal, valamint némi jó minőségű parmezánnal már kész is a tökéletes vacsora. De ha legközelebb tésztát veszünk a boltban, érdemes megfogadnunk az olasz séfek tanácsát, hogy valóban a legjobbat válasszuk.

Tésztát válogató nő
Az olasz séfek csak ilyen tésztát vásárolnak a szupermarketben

A száraztészta népszerűsége

Kétségtelen, hogy a friss tészta különleges, és egészen más gasztronómiai élményt képes nyújtani, mint a száraz fajta. Igen ám, de a legtöbben nem készítik el otthon, mert túlságosan problémásnak és pepecselősnek gondolják, vagy nincs meg hozzá a szükséges eszköztáruk, így marad a száraztészta. Ez pedig évekig eltartható, és akkor sem romlik meg, ha az idő múlásával valamelyest veszít a minőségéből.

Miért fontos a liszt?

A választék hatalmas, ezért felmerül a kérdés: honnan tudjuk, melyik a jó száraztészta? Philip Guardione szicíliai származású séf, a New York-i Piccola Cucina étteremlánc tulajdonosa szerint a titok a lisztben rejlik.

A liszt a legfontosabb eleme a jó tésztának

– hangsúlyozza.

„Mindig olvassuk el az összetevőket: a színvonalas durumliszt minősége határozza meg a főzésnél, az íznél és az állagnál is a különbséget.”

Receptajánló:

Csak két hozzávaló kell

A séf szerint a legjobb száraztészta két összetevőből készül: durumbúzából készült színlisztből (szemolina) és vízből.

Semmi adalékanyag, semmi bonyolult, kimondhatatlan összetevő. Ha ilyet látunk a dobozon, inkább tegyük vissza, és keressünk tovább.

Ajánlott márkák és formák

Guardione szerint olyan márkát célszerű választani, amelyik minőségi alapanyagokkal dolgozik, emellett pedig változatos formákban gyárt tésztát. A kis „repedések” és „zugok” különösen jól megfogják a szószt, így minden falat gazdagabb ízt ad.

Hogyan főzzük tökéletesre?

Ha már megvan a jó tészta, a főzésnél is érdemes követni a séf tanácsát:

A vizet bőségesen sózzuk meg – olyan sós legyen, mint a tenger! A tésztát pedig csak akkor tegyük bele, amikor a víz már forr, és nagy buborékokkal lobog

– mondja Guardione.

Így a tészta nem ragad le az edény aljára, és biztosan egyenletesen fő meg.

Forrásunk volt.

Hirdetés
Felejtsd el az öblítőt, itt a törökök olcsó házi trükkje, amitől pihe-puhák lesznek a textíliák

Legújabb receptek

reform palacsinta

Egyszerű banános zabpalacsinta

Ez a banános zabpalacsinta tökéletes az olyan reggelekre, amelyeken kicsit szeretnénk kényeztetni magunkat, de ahhoz lusták vagyunk, hogy valami túl bonyolultba fogjunk bele. Tejterméket és ...

krumplis tészta

Klasszikus krumplis tészta

A krumplis tészta egy egyszerű, de annál szerethetőbb étel. Olcsó, gyorsan elkészül, laktató és pont ezért nevezhető igazi magyar komfort kajának, pláne ha roppanós savanyúsággal ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Savanyítással mentik meg a tökéletlen zöldségeket a szentesi termelők
Utazás

Savanyítással mentik meg a tökéletlen zöldségeket a szentesi termelők

Görbe paprika és apró paradicsom - a boltok polcaira nem kerülnek ki, pedig tökéletlen külsejük ellenére ugyanolyan ízletesek és táplálóak ezek a zöldségek, mint szebb társaik. Miért kellene akkor a szemétben végezniük? A szentesi termelők megelégelték az ételpazarlást, ezért többek között savanyúságokat és fermentált finomságokat készítenek a kiselejtezett, de fogyasztható zöldségekből.

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept