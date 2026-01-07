Gasztro

2026.01.07.

Rákkeltő anyag került a Tesco népszerű olajába: ha ilyet vettél, ne főzz vele

Nosalty profilképe Nosalty

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. az általuk forgalmazott Tesco Finest Avokádó olaj 250 ml megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termék határérték feletti glicidoltartalma miatt.

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Tesco avokádóolaj
Rákkeltő anyag került a Tesco népszerű olajába: ha ilyet vettél, ne főzz vele
forrás

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Tesco Finest Avokádó olaj
  • Kiszerelés: 250 ml
  • Minőségmegőrzési idő: 2027.02.08.
  • Tétel azonosító: L28125
  • EAN kód: 5051007175104
  • Forgalmazó: Tesco-Global Zrt.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!

Termékvisszahívás oka: határérték feletti glicidoltartalom

A glicidol élelmiszerekben főként a glicidil-zsírsav-észterek (GE) formájában fordul elő, amelyek olajok finomítása, valamint magas hőmérsékleten, például sütés és pörkölés során keletkeznek, és a szervezetben felszabadítják a karcinogén glicidolt. A glicidol genotoxikus (sejtkárosító) és karcinogén (rákkeltő) anyag, ezért az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szigorú határértékeket vezetett be a fogyasztásra kerülő élelmiszerek glicidil-zsírsavészterek tartalmára vonatkozóan.

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltál, és a termék még a birtokodban van, ne fogyaszd el!

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

zöldséges egytálétel

Babcurry villámgyorsan

A curry az egyik legváltozatosabban elkészíthető egytálétel, amely nemcsak húsokkal működik, hanem mindenféle zöldségnek is remekül áll. Ezúttal két doboz konzervbabból varázsoltunk ...

mousse

Vegán csokimousse tofuból

Imádjuk ha egy desszert nem csak bűnös élvezet, de laktató és fehérjében is dús - éppen ezért szuper választás ez a tofualapú csokimousse. Villámgyorsan elkészül, krémes és ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Egy nő stresszel az ágy végében
Életmód

4 hétköznapi szokás, amivel fel kell hagynod, ha meg akarsz...

A viszcerális zsír az egyik legkomolyabb egészségügyi kockázati tényező, ha tartósan nagy mennyiségben halmozódik fel a szervezetben. Nem pusztán esztétikai problémáról van szó. Éppen ezért a csökkentése nem merül ki abban, hogy mit eszünk vagy mennyit mozgunk, hanem az is fontos, milyen káros szokásokat hagyunk el, és mennyire tudatosan építjük fel a mindennapjainkat.

Nosalty

További cikkek

Egy nő vitamint szed be
Életmód

Ezek a vitaminok védenek a szellemi hanyatlás ellen

Az Alzheimer-kór és a demencia kialakulása összetett folyamat, amelyben az életmód és a táplálkozás is kulcsszerepet játszik. Bár nincs olyan vitamin, amely önmagában megelőzné a szellemi hanyatlást, a kutatások szerint bizonyos tápanyagok hozzájárulhatnak az agy egészségének megőrzéséhez és a kognitív funkciók támogatásához.

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept