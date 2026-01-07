Rákkeltő anyag került a Tesco népszerű olajába: ha ilyet vettél, ne főzz vele

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Tesco Finest Avokádó olaj
- Kiszerelés: 250 ml
- Minőségmegőrzési idő: 2027.02.08.
- Tétel azonosító: L28125
- EAN kód: 5051007175104
- Forgalmazó: Tesco-Global Zrt.
A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!
Termékvisszahívás oka: határérték feletti glicidoltartalom
A glicidol élelmiszerekben főként a glicidil-zsírsav-észterek (GE) formájában fordul elő, amelyek olajok finomítása, valamint magas hőmérsékleten, például sütés és pörkölés során keletkeznek, és a szervezetben felszabadítják a karcinogén glicidolt. A glicidol genotoxikus (sejtkárosító) és karcinogén (rákkeltő) anyag, ezért az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szigorú határértékeket vezetett be a fogyasztásra kerülő élelmiszerek glicidil-zsírsavészterek tartalmára vonatkozóan.
Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltál, és a termék még a birtokodban van, ne fogyaszd el!