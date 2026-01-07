Rákkeltő anyag került a Tesco népszerű olajába: ha ilyet vettél, ne főzz vele

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. az általuk forgalmazott Tesco Finest Avokádó olaj 250 ml megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termék határérték feletti glicidoltartalma miatt.

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Tesco Finest Avokádó olaj

Tesco Finest Avokádó olaj Kiszerelés: 250 ml

250 ml Minőségmegőrzési idő: 2027.02.08.

2027.02.08. Tétel azonosító: L28125

L28125 EAN kód: 5051007175104

5051007175104 Forgalmazó: Tesco-Global Zrt.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!

Termékvisszahívás oka: határérték feletti glicidoltartalom

A glicidol élelmiszerekben főként a glicidil-zsírsav-észterek (GE) formájában fordul elő, amelyek olajok finomítása, valamint magas hőmérsékleten, például sütés és pörkölés során keletkeznek, és a szervezetben felszabadítják a karcinogén glicidolt. A glicidol genotoxikus (sejtkárosító) és karcinogén (rákkeltő) anyag, ezért az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szigorú határértékeket vezetett be a fogyasztásra kerülő élelmiszerek glicidil-zsírsavészterek tartalmára vonatkozóan.

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltál, és a termék még a birtokodban van, ne fogyaszd el!

Forrásunk volt.