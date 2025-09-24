Gyerekkedvenc epres nyalókát vontak ki a forgalomból, mert égető érzést okoz

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BAU-TRANS 2000 Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
1. Termék megnevezése: Summer Pops Strawberry Flavour
2. Márka: Becky’s
3. Kiszerelés: 80 g
4. Tételszám: LIP0524B
5. MMI: 07/05/2026
6. Gyártó: Becky’s B.v. (Hollandia)
Termékvisszahívás oka: érzékszervi eltérés
A megvásárolt terméket ne fogyasszák el!