Gyerekkedvenc epres nyalókát vontak ki a forgalomból, mert égető érzést okoz

A liszt olyan alapélelmiszer, amely rendkívül sokáig eláll – ennek ellenére előfordulhat, hogy egy rég elfeledett csomagra bukkansz, ami már jócskán túl van a szavatossági idején. Kenyér és házi tészta készítésére ilyenkor már nem alkalmas, de ne dobd ki: számos hasznos és kreatív módon felhasználhatod. Jöjjön Otthon Tippünk: