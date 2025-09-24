Család

Gyerekkedvenc epres nyalókát vontak ki a forgalomból, mert égető érzést okoz

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszere (RASFF) révén érkezett jelzés alapján hatósági vizsgálat során érzékszervi eltéréseket észleltek egy Hollandiában gyártott nyalókánál, amiből Magyarországra is érkezett. A termék fogyasztásakor avas íz érezhető, továbbá enyhe égető érzés jelentkezhet a nyelven és a szájban.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BAU-TRANS 2000 Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.

Epres nyalóka
Az érintett termék adatai az alábbiak:

1. Termék megnevezése: Summer Pops Strawberry Flavour

2. Márka: Becky’s

3. Kiszerelés: 80 g

4. Tételszám: LIP0524B

5. MMI: 07/05/2026

6. Gyártó: Becky’s B.v. (Hollandia)

Termékvisszahívás oka: érzékszervi eltérés

A megvásárolt terméket ne fogyasszák el!

Forrásunk volt.

Nyalókázó kisfiú szőke fürtökkel
