7 kedvenc budapesti teraszunk, ahova imádunk kiülni lazítani és eszegetni

Amikor arra gondolok, hogy mit szeretek a nyárban, mindig eszembe jutnak azok a koraesték, amiket mindenféle teraszokon üldögélve, világmegváltó beszélgetésekkel töltöttünk el. Az égnek az a semmihez sem hasonlítható nyáresti sötétkékje, az egyszer csak kigyulladó fények, az érzés, hogy mindig nyár lesz, jajjjj, egyszerűen fantasztikus. Most megmutatjuk hét kedvenc budapesti teraszunkat, ahol ti is elüldögélhettek, és a jó hangulat mellett még finom falatokkal is várnak benneteket.

UMO Restaurant & Bar

Az UMO a spanyol humo vagyis füst szóból kapta a nevét, nem véletlenül, hiszen ennek a hihetetlenül hangulatos első kerületi étteremnek a teraszán a baszk grillkultúra, az ázsiai és a dél-amerikai ízvilág találkozik.

Ceviche, empanada, misos bárányborda, illetve havonta változó speciális tematikák, amik 2-3 új fogást jelentenek az à la carte étlapon.

A szezon májusban indul, egyenesen Kubából. Külön izgalmassá teszi a koncepciót, hogy nem csak egy-egy régióra jellemző fogást emelnek be a kínálatba, hanem kifejezetten törekednek rá, hogy ezek egyrészt kevésbé ismert ételek legyenek, másrészt a kulturális hátterükkel is igyekeznek megismertetni a vendégeiket. Kellemes, jó hangulatú, picit eldugott, de legkevésbé sem világvégi terasz, amit idén nyáron egyszerűen ki kell próbálni.

Budapest, Ponty utca 1.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 18.00-23.00

Kőleves Kert/Vendéglő

Az egyik kedvenc hagyományom a gimnáziumi legjobb barátnőimmel, hogy amint beköszönt a teraszos idő, és a Kőleves Kert megnyitja kapuit, azonnal lecsapunk egy kavicsokon illegő-billegő asztalra, hogy átbeszélgessük az estét. Az élethelyzetünk, a munkánk, a kapcsolati státuszunk változik, de ez a szokás örök, és ezért nem tudok elég hálás lenni nekik. Sem a Kőlevesnek, akik már évek óta biztos és nagyon szerethető vendéglátói a nyárindító lelkizéseinknek. A hely a belvárosban van, de a kialakításából adódóan nagyon nyugodtan el lehet üldögélni náluk, anélkül, hogy a bulinegyed zsongása zavarna titeket.

A kiszolgálás kedves, és imádom a barfood-kínálatukat. Lehet kérni egy kis sült krumplit csipegetni, vannak burgerek, évről évre kihoznak egy isteni, laktató salátát is – alig várom, hogy megtudjam, idén mivel rukkolnak elő.

Őszintén remélem, hogy még sok nyár indulhat náluk, de egyelőre azt várom a legjobban, hogy az első idei kiülésünket megejthessük.

Budapest, Kazinczy utca 37-41.

Nyitvatartás: hétfő-szerda 15.00-1.00, csütörtök 15.00-2.00, péntek – szombat 13.00-2.00, vasárnap 13.00-1.00

Tutto

A nyitáskor írtunk a Tuttoról, és arról, hogy jóvoltukból az italo-amerikai konyháért elég csak a Nagymező utcáig menni. A Tutto koktélkínálatát és a sharing koncepcióra épülő finomságait már nemcsak a látványkonyhával ellátott belső térben, de a teraszon is lehet élvezni. Ráadásul május 7-én debütál az A.S.A.P vagyis az Aperol Spritz and Pasta a Tutto business lunch koncepciója. Háromféle tészta, gluténmentesen is, és háromféle spritz, igény szerint alkohol nélkül. Olaszországba nem mehetünk bármikor, de a dolce vitáért elég célba venni a belvárost. Hát mi ez, ha nem jó hír a napsütés mellé?

Budapest, Nagymező utca 38.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök és vasárnap 18.00-23.30, péntek-szombat 18.00-1.00

Evezős Sörkert

A májusban az a jó, hogy még édes, enyhe és tavaszi, de már ott van benne a nyár ígérete is. Nyár pedig nem telhet el úgy, hogy nem üldögéltünk a Római parton a vizet nézve, hekket majszolva, hideg sörrel a kezünkben. Az Evezős Sörkertben az a jó, hogy hozza a sörkerthangulatot, de azért egy kicsit finomabb hangolású, bisztrós kiadásban.

Halászlé, hekk és rántott sajt azoknak, akik az igazi örökzöldeket keresik, négyféle saláta azoknak, akik valami könnyedebbre vágynak, cheddaros, jalapenos smashburger vagy sült kolbász, ha tényleg megéheztél.

Ez a hely már negyven éve fogad vendégeket, és bár meg-megújult az utóbbi időben, a vendégek szeretete időtlen, érdemes kibiciklizni hozzájuk.

Budapest, Római part 34.

Nyitvatartás: péntek 12.00-21.00, szombat-vasárnap 12.00-22.00

Arquitecto PitPit

A lehető legtökéletesebb nyári randihelyszín, de egy barátokkal eltöltött estéhez is hibátlan Budapest egyik legszebb terasza, az Arquitecto PitPit. Átlépsz a küszöbön, és mintha egy nem egészen evilági mediterrán kerthelyiségben találnád magad. A csapon lévő vermut csak az egyik extra ebben az étteremben, a folyamatosan frissülő és közben a klasszikusokat mindvégig megőrző étlap a másik.

Az én kedvencem a belugalencsés saláta, de a borjúbríz és a fokhagymás-chilis rák is szerzett már kellemes perceket.

Nem átlagos hely, ha valakit meg akarunk lepni, ideális, ugyanakkor megbízható, és olyan jó tudni, hogy mindig lehet rájuk számítani.

Budapest, Ötpacsirta utca 2.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 17.00-23.00

A Kert bisztró

A Kert Zugló egyik kedvence, amit egyrészt nem csodálok, másrészt feltétlen híve vagyok annak, hogy a szórakozást, kikapcsolódást, estébe nyúló vendéglátást ne korlátozzuk egy viszonylag kis sugarú körre, ami a belvárostól Buda hídközeli részeiig terjed. A Kert helyén már régen is vendéglátással foglalkoztak, ezt a hagyományt folytatta a család 2016-ban. A Kert tökéletes, akár ebédelni, akár vacsorázni megyünk hozzájuk, de vannak szuper kulturális programok is náluk.

Az étlapra már megérkeztek a könnyedebb, zöldségekben gazdag fogások, a mézes-misós pácban sült csirkemellel készült ázsiai saláta ropogós, sült rizstésztával például isteni, de a séfajánlatban szereplő csengelei spárgakrémlevest is érdemes megkóstolni, ameddig még tart a szezon.

Budapest, Thököly út 57/b

Nyitvatartás: hétfő-kedd 12.00-22.30, szerda-szombat 12.00-23.00, vasárnap 12.00-22.00

Mitzi

A Bartók Béla út igazi, törzshely-alapanyagnak számító bárok és éttermek gyűjtőhelye, a Mitzi is egyike azoknak a szerethető, megbízható bisztróknak, akikhez örömmel foglalunk asztalt az év bármelyik szakában. A teraszuk nem egy csendes kis kerthelyiség, de aki szereti a nagyvárosi nyüzsgést, az ezt is imádni fogja. Az étlapon vannak levesek, tészták, saláták, tapas tálak, és klasszikus főételek is, úgyhogy ebédtől vacsoráig ki tudják szolgálni az igényeket, sőt, hétvégén reggelire is érdemes ellátogatni hozzájuk.

Szerintem a bisztrófogásokban a legerősebbek: a kecskesajtos céklasaláta az egyik személyes kedvencem, de egy kétszemélyes tál mellett is érdemes beszélgetni – egy finom itallal tökéletes kísérője egy kellemes nyáresti beszélgetésnek.

Budapest, Bartók Béla út 1.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 12.00-23.00, szombat 10.00-23.00, vasárnap 10.00-20.00

