2026.05.05.

Ilyen veszéllyel járhat a csomagolt húsok alatti nedvszívó betét

Sok csomagolt hús alatt, legyen az csirkemell, marhacomb vagy éppen steak, nedvszívó alátét van. Ennek nyomós oka van, azonban nem veszélytelen az ott léte.

Sokan vásárolunk szupermarketben csomagolt húsféléket, melyek alatt szinte minden esetben van egy nedvszívó betét. Ez első pillantásra ártalmatlannak tűnhet, de vannak, akik szerint potenciálisan egészségügyi kockázatot jelent.

A húsok nedvszívó betétje baktériumok táptalaja lehet

Miért van nedvszívó betét a húsok csomagolásában?

Szinte minden csomagolt húsféle alatt megtalálható a nedvszívó betét, aminek fontos funkciója van, hiszen felszívja a hús levét vagy a vért, ezáltal tovább friss marad a termék.

Enélkül a húslé a csomagolásban gyűlne össze, amivel a hús minőségét is rontja, és kevésbé lenne vonzó vizuális szempontból.

A nedvszívó betét polimerből készül, amit úgy terveztek, hogy gyorsan és könnyen magába szívja a folyadékot. Épp ezért apró perforációkkal és lyukakkal is el van látva.

Milyen egészségügyi kockázatot jelent a nedvszívó betét?

Bár fontos funkciója van, ennek ellenére felmerült már, hogy nem veszélytelen a csomagolásban való elhelyezése.

Mivel a nedvszívó anyag nem ehető, ezért egészségtelen, ha a húsra rákerül belőle, például a hús vágása közben.

További problémát jelent, ha a betét túl kicsi, mert így elszaporodhatnak a baktériumok. Az összegyűlt húslé ideális környezetet teremt például a szalmonella és az E. coli számára, pláne, ha nem megfelelően tároljuk.

Mire figyelj, ha bolti, csomagolt húst veszel?

  • legyen sértetlen a csomagolás
  • figyeljünk a higiéniára: ha a húst már kivettük a csomagolásból, mossunk utána kezet
  • figyeljünk rá, hogy ne vágjunk bele a nedvszívó betétbe
  • válasszunk friss, elszíneződésmentes húst

Forrásunk volt.

