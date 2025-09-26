Így készíts otthon hangulatos teakertet – Ahonnan aztán teafüvet is szedhetsz

Család

Képzeld el, hogy a saját kertedben kortyolhatod a frissen szedett gyógynövényekből készült teát, miközben egy nyugodt, árnyas sarokban pihensz! Egy teakerttel mindezt könnyen megvalósíthatod, mutatjuk, hogyan.

Egy kis teakert kialakításával egyszerre teremthetsz magadnak ízletes alapanyagot az egyik kedvenc forró italodhoz, és egy békés helyet, ahol feltöltődhetsz. Ehhez mindössze egy napos kis zugra van szükséged a kertedben, valamint néhány növényre, amelyekből finom tea készíthető. Nézzük, pontosan milyen lépéseket kell megtenned ahhoz, hogy a végeredmény olyan legyen, amilyenre vágysz!

Alakíts ki kényelmes pihenősarkot

Egy teakert igazi lényege nemcsak a növényekben rejlik, hanem abban is, hogy le tudsz ülni, és élvezheted a nyugalmat. Tegyél ki egy padot vagy egy kényelmes széket, és ne felejts el egy kis asztalt is, ahová leteheted a csészédet – vagy akár egy jó könyvet. Minél otthonosabb ez a sarok, annál szívesebben időzöl majd ott.

Gondoskodj árnyékról

A legtöbb teakerti növény sok napsütést igényel, de nem árt egy kis hűvös zug. Egy napernyő vagy pergola nemcsak árnyékot ad, hanem még hangulatosabbá is teszi a helyet.

Adj hozzá megnyugtató díszítést

Néhány apróság csodát tehet: egy szélcsengő, amely lágy hangon szól, egy madárfürdő vagy kis szökőkút, esetleg néhány dekoratív kő vagy szobor mind hozzájárul a pihentető atmoszférához.

Szüretelj a téli hónapokra is

A frissen szedett gyógynövényekből rögtön készíthetsz teát, de érdemes tartalékot is gyűjtened. A növényeket szárítsd meg úgy, hogy szellős, árnyékos helyen fejjel lefelé lógatod őket. Így hónapokkal később is élvezheted saját termésed ízét.

Válaszd ki a kedvenc teakerti növényeidet

Kamilla
A gyógynövényteák királynője. Aranysárga közepe és hófehér szirmai nemcsak szépek, de nyugtató hatásuk is ismert. Könnyen nevelhető, nem igényes a talajra, és még a szomszédos növények növekedését is serkenti.

Bíbor kasvirág (echinacea)
Erősíti az immunrendszert, ráadásul szárazságtűrő és nem túl igényes. Teát készíthetsz a gyökeréből, a leveléből vagy a virágából is.

teraszon ülő nő
Mentát, rózsát levendulát is ültess a teakertedbe

Menta
Frissítő, sokoldalú és igazi klasszikus. Használhatod főzéshez, koktélokhoz vagy teának. De vigyázz: hajlamos elburjánzani, ezért jobb, ha cserépbe ülteted, vagy korlátozod a terjedését.

Rózsa
Nemcsak gyönyörű és illatos, de szirmaiból isteni tea készül. A teahibridek és régi rózsafajták a legalkalmasabbak erre. Fontos, hogy ha teának szeded, ne használj vegyszereket a növényen.

Levendula

Az angol levendula (vagy kulináris levendula) szirmaiból különleges, aromás tea készül. Emellett illata is nyugtató, a színe pedig szemet gyönyörködtető, így a kerted hangulatát is feldobja.

Citromfű
Citrusos ízével feldobja a teát, ráadásul segít emésztési panaszok enyhítésében. Kevésbé szaporodik el, mint a menta, de azért érdemes figyelned rá.

Citromnád
Meleg, napos helyen érzi jól magát. Illatos, citrusos teája frissítő, és még a szúnyogokat is távol tarthatja a kertből.

Körömvirág
Élénksárga szirmai nemcsak szépek, hanem gyulladáscsökkentő hatásuk is ismert. Teaként különleges szín- és ízvilágot ad.

Ha megtervezed a saját teakerted, egyszerre nyersz egy hangulatos zugot a kertben és egy természetes teaforrást. Ezután már csak hátra kell dőlnöd a kedvenc csészéddel a kezedben, és élvezned a saját kerted békéjét.

