Gasztro

2025.09.09.

Nyomós oka van, miért ne mikrózd soha a vizet, ha teát főzöl

Nosalty profilképe Nosalty

Ha egy csésze finom teára vágysz, semmiképp se mikrózd a teavized - eláruljuk a nyomós okot, miért.

Szükséged van pár perc csöndre és lelassulásra, ezért főzöl magadnak egy csésze teát. Az azonban, hogy mennyire lesz élvezetes a végeredmény, a jó minőségű tea megválasztásán túl nagyban függ attól, milyen módszert választasz a víz felmelegítésére. Csábítónak tűnhet, hogy a forralás helyett egyszerűen csak betedd a vizet a mikróba, ez azonban hiba.

Eláruljuk, miért ne melegítsd fel soha a teavizet a mikróban: 

Nő teát főz otthon
Soha ne forrald a teavizet mikróban, mert teljesen elrontja

Bár a mikró használata a víz melegítéséhez egyszerű módszernek tűnhet a folyamat felgyorsítására, ezzel teljesen elronthatod az italodat. Ellentétben a vízforralóval, ahol a hő alulról indul és felfelé halad (lényegében egy egyenletes melegítési folyamat során forgatja a vizet), a mikrohullámok sokkal kiszámíthatatlanabbak. Amikor egy ételt vagy italt melegítesz a mikrohullámú sütőben, a készülék elektromágneses hullámai felszívódnak a vízmolekulákba, amik rezegni kezdenek és hőt termelnek. 

Ez a módszer hatékony, ha ételek gyors felmelegítéséről van szó, de már korántsem olyan optimális teakészítésnél, mivel így egyenetlenül melegszik fel a folyadék. Ráadásul könnyen túlhevülhet a csésze, ami balesetveszélyes lehet. 

Egyszóval, a tea, pontosabban a teavíz is egyike azoknak a dolgoknak, amit inkább ne tegyél a mikróba. 

Tippek egy igazán finom csésze teához 

Ha igazán finom teát szeretnél főzni, akkor először forralj a tűzhelyen vagy a forralóban friss, hideg vizet, majd hagyd pár percig állni, mielőtt a teafilterre vagy a szálas teára öntenéd. Használj minden alkalommal friss vizet, mert ezzel biztosítod a megfelelő oxigénellátást, így a tea íze finomabb lesz.  

Tipp

Ne melegítsd újra a már felforralt vizet, mert a víz oxigéntartalmának csökkenése miatt a tea íze lapossá válhat.  

Óvatosan bánj az édesítőszerekkel, és addig add hozzá őket, amíg a tea még forró, hogy legyen idejük feloldódni. Ha tejet is adnál a teához, az legyen az utolsó, ami a csészébe kerül.  

A teavizet tehát mindig a vízforralóban vagy a tűhelyen forrald fel, a mikrót pedig hagyd meg az ebédednek.

Forrásunk volt.  

Hirdetés
Ez történik a testedben, ha rendszeresen eszel banánt

Legújabb receptek

krumplis tészta

Klasszikus krumplis tészta

A krumplis tészta egy egyszerű, de annál szerethetőbb étel. Olcsó, gyorsan elkészül, laktató és pont ezért nevezhető igazi magyar komfort kajának, pláne ha roppanós savanyúsággal ...

sült tészta

Sütőben sült egyedényes gyoza

Pár hónapja hatalmasat ment a közösségi médiában ez az egyedényes villámrecept, ami természetesen nekünk is nagy kedvencünk lett, olyannyira, hogy azonnal bekerült a rendszeresen ...

madártej

Madártej

Az egyik legfinomabb és legegyszerűbb desszertünk a madártej, amit talán nem készítünk olyan gyakran, mint érdemes lenne. Hiszen nincs is jobb, mint a hűvös, nagyon vaníliás, híg ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept