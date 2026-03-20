Figyelem, jódozott sót hívnak vissza a boltokból

Jódozott sót hív vissza a Nébih, méghozzá idegenanyag-szennyezettség miatt. A termék pontos neve: Tassi Jódozott Erdélyi Vákuum Só, 1 kg-os kiszerelésben. A termék egyes tételei expandált polisztirollal szennyeződhettek, így nem alkalmasak emberi fogyasztásra, ezért a hatóság azonnali intézkedést rendelt el, és visszahívta ezeket a boltokból.
A termék adatai:
Dátum: 2026-03-19
Termék neve: Tassi Jódozott Erdélyi Vákuum Só 1 kg
Probléma jellege: Idegen anyag (expandált polisztirol) szennyezettség
Bejelentő: Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály
Visszahívás módja: Hatósági elrendelés
Márka: Tassi
Csomagolás ideje: 2025.10.10.; 2025.10.21.; 2025.10.28.; 2025.12.10.; 2025.12.17.
Kiszerelés: 1 kg
Gyártó: Salis-Fűszer Gyártó, Csomagoló és Kereskedelmi Szociális Szövetkezet
Intézkedés: Termékvisszahívás, forgalomból kivonás
A termékvisszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékre vonatkozik.
A gyártó, a Salis-Fűszer Szövetkezet együttműködik a hatóságokkal.