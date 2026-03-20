Figyelem, jódozott sót hívnak vissza a boltokból

2026.03.20.

Jódozott sót hívnak vissza a boltokból, ha ilyet vettél, ne használd fel!

Jódozott sót hív vissza a Nébih, méghozzá idegenanyag-szennyezettség miatt. A termék pontos neve: Tassi Jódozott Erdélyi Vákuum Só, 1 kg-os kiszerelésben. A termék egyes tételei expandált polisztirollal szennyeződhettek, így nem alkalmasak emberi fogyasztásra, ezért a hatóság azonnali intézkedést rendelt el, és visszahívta ezeket a boltokból.

 Jódozott Erdélyi Vákuum Só 1 kg
 Az érintett termék
Nébih

A termék adatai:

Dátum: 2026-03-19

Termék neve: Tassi Jódozott Erdélyi Vákuum Só 1 kg

Probléma jellege: Idegen anyag (expandált polisztirol) szennyezettség

Bejelentő: Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály

Visszahívás módja: Hatósági elrendelés

Termék megnevezése: Tassi Jódozott Erdélyi Vákuum Só 1 kg

Márka: Tassi

Csomagolás ideje: 2025.10.10.; 2025.10.21.; 2025.10.28.; 2025.12.10.; 2025.12.17.

Kiszerelés: 1 kg

Gyártó: Salis-Fűszer Gyártó, Csomagoló és Kereskedelmi Szociális Szövetkezet

Intézkedés: Termékvisszahívás, forgalomból kivonás


A termékvisszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékre vonatkozik.

A gyártó, a Salis-Fűszer Szövetkezet együttműködik a hatóságokkal.

A Nébih kéri a vásárlókat, hogy az alábbi azonosító adatokkal megegyező terméket ne használják fel!

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

fűszerek házilag

Ecetes torma házilag

Bár csíp, könnyeket csal a szemünkbe a készítés és a fogyasztás során is, mégsem tudjuk elképzelni a húsvétot ecetes torma nélkül. A bolti verziók gyakran túl édesek vagy nem elég ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Húsvéti fonott kalács
Húsvét

Készítsd a pékek trükkjével az idei fonott kalácsot – Napokig...

A fonott kalács a húsvét egyik jelképe, ami majdnem minden családban az ünnepi asztalra kerül. Vannak, akik nem bajlódnak otthoni elkészítésével, hanem inkább pékségben szerzik be a foszlós pékárut, azonban mai Napi Tippünkben megpróbálunk elcsábítani titeket a házi verzió elkészítésére, amihez egy szuper trükköt mutatunk. Így napokig friss és foszlós marad majd a kalácsotok.

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

kalacs-muffin-puha-foszlos-medvehagyma
kalács

Kalácsmuffin

Ez a kalácsmuffin nem maradékmentés, hanem eleve így terveztük: frissen dagasztott, puha tésztából készül, amit két irányba vittünk el. Az egyik fele édesebb, klasszikus kalácsos ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept