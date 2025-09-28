Az őszi kert legnagyobb ellensége a szürkepenész, amely gyorsan terjed, és súlyos károkat okozhat a növényekben. Mutatjuk, hogyan védekezhetsz ellene hatékonyan.

Az őszi hónapokban nemcsak a levelek sárgulása és a termény betakarítása vár a kertészekre, hanem a gombás fertőzések elleni küzdelem is. A szürkepenész (Botrytis) az egyik legelterjedtebb kórokozó, amely különösen a párás, hűvös időben támad. Megtelepszik a talajban, a lehullott lombon, sőt még a szármaradványokon is, majd innen fertőzi tovább a növények alsó részeit, leveleit és virágait. Ha nem figyelünk oda, gyorsan tönkreteheti a dísznövényeket és a zöldségeskertet is.

Ősszel támad a szürkepenész – így védd meg a kerted a gombafertőzéstől

Hogyan előzhetjük meg a fertőzést?

Az első lépés a talaj és a kert tisztán tartása. A gombaspórák nagy része a talajban telel, ezért érdemes a földet lazán tartani, az ültetőedényeket, szerszámokat pedig rendszeresen fertőtleníteni. Ugyanilyen fontos a magvak és palánták kezelése: a túlöntözés, a pangó víz és a túl sűrű vetés mind növeli a fertőzés esélyét.

Ősszel a lehullott lomb összegyűjtése kulcsfontosságú. Ha beteg leveleket, elszürkült szárakat látunk, azokat azonnal el kell távolítani, mert a gomba áttelelhet rajtuk. Aki komposztál, ügyeljen arra, hogy a halomban elég magas hőmérséklet alakuljon ki, különben a spórák életben maradhatnak. Ha viszont a lombot nem hagyjuk a talajon, gondoskodjunk a tápanyagpótlásról.

A szellőzés és a növények közötti megfelelő távolság szintén sokat számít. Ne ültessünk túl sűrűn, öntözzünk inkább reggel, hogy a levelek napközben megszáradhassanak. Így csökkenthető a magas páratartalom, ami a szürkepenész legfőbb szövetségese.

Végül, ahol lehetőség van rá, válasszunk ellenálló fajtákat, illetve kísérőnövényeket, amelyek erősítik a kert egészségi állapotát. A tudatos növénytársítás nemcsak a gombás fertőzések, hanem más kártevők ellen is hatékony lehet!

