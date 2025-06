Barackszüret 2025: ezeken a helyeken magad szedheted a legfinomabb kajszit

Szedd magad sárgabarackkal nemcsak friss gyümölcshöz juthatsz olcsóbban, de azt is pontosan tudod, honnan származik az áru — nincs is ennél átláthatóbb vásárlás. A bolti vagy piaci ár töredékéért válogathatsz a fáról, ráadásul ez egy szuper családi vagy baráti program is lehet. A szezon általában június végén–júliusban indul, és akár 4-800 Ft/kg áron szedhetsz sárgabarackot. De pontosan hova tudsz menni? Összeszedtük nektek a legjobb helyeket!

Dolinai út vége, Pomáz. Június 20. és július 10. között várják a barackszedőket, naponta 10–17 óráig. Nincs időpontegyeztetés, de érdemes felhívni őket, mielőtt ellátogatnánk hozzájuk.

Zsámbék – Tök jó gyümölcs

Tök‑Újmajor út végén. Június 24. és július 14. között, minden nap 8–17 óráig érhető el. Magyar kajszi, gönci, ceglédi arany és pannónia fajták, 600 Ft/kg áron érhetők el.

Törökbálint – Márton család

Az Auchan közelében, külterületen. Június 26. és július 14. között, naponta 7–19 óráig lehet barackot szedni. Fajtaválaszték: ceglédi óriás, gönci magyar, ceglédi bíbor.

Pécel – Mega Farm Lovarda

24-től indul a szezon, ezen a helyszínen előzetes bejelentkezés szükséges. Fajták: ceglédi óriás, ceglédi bíbor, gönci, 800 Ft/kg áron.

Székesfehérvár – Barackvirág Farm

Csala térségében, június közepétől jó eséllyel nyitva vannak – étkezési és befőzésre szánt barackkal. Június 24. és július 15. között látogatható a farm.

Szentkirályszabadja (Veszprém vm.) – Buday László

Pannónia fajta, befőzésre ideális. Július elejétől fogadják a látogatókat, előzetes egyeztetés szükséges.

Miért érdemes sárgabarackot fogyasztani?

a sárgabarack remek természetes vitaminforrás

jelentős mennyiségű C-vitamin t tartalmaz, amely hozzájárul az immunrendszer megerősítéséhez

t tartalmaz, amely hozzájárul az immunrendszer megerősítéséhez a benne található A-vitamin segíti a látást, és a májműködést is támogatja

ezen kívül bővelkedik káliumban és kalciumban, valamint antioxidáns vegyületekben – mint a likopin és a flavonoidok –, melyek hozzájárulhatnak a szív- és érrendszer védelméhez, illetve csökkenthetik bizonyos betegségek kialakulásának kockázatát

és kalciumban, valamint antioxidáns vegyületekben – mint a és a flavonoidok –, melyek hozzájárulhatnak a szív- és érrendszer védelméhez, illetve csökkenthetik bizonyos betegségek kialakulásának kockázatát emellett a kajszi gyulladáscsökkentő és érvédő hatásai is ismertek

