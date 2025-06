Furcsa javaslat: minimum ennyiszer kellene zuhanyoznia a 65 év felettieknek

Ez egy gyakran visszatérő kérdés, hogy hetente hányszor egészséges/ érdemes zuhanyozni, ha az ember nem végez aktív fizikai tevékenységet – főleg idősebb korban, mikor sok esetben már a mozgásszervi panaszok is közbeszólnak. Szakértő mondja el, mennyi a heti minimum „zuhanyzásszám" 65 év felett.

Az Eurostat szerint Magyarországon a várható élettartam 76,7 év, ami régiónként eltérhet. Sok idős ember küzd mozgáskorlátozottsággal, ami a napi feladatok ellátásában is problémát okozhat számukra, például a higiéniai feladatokban. Szakértői ajánlás alapján most azt is megtudtuk, hány alkalommal érdemes beállni a zuhany alá 65 év felett - természetesen ezt nem kell véresen komolyan venni.

Legalább hetente háromszor kellene zuhanyozni 65 év felett a szakértő szerint

Az időskori személyes higiénia az önbecsülésre és a hangulatra is jótékony hatással van. A napi zuhanyzás azonban sok esetben nehézkes, viszont:

az arc

a kéz

valamint a nemi szerv és a végbélnyílás megmosása a napi rutin része kell legyen idős korban is.

Milyen gyakran javasolt zuhanyoznia egy 65 év felettinek?

A szakértő azt javasolja, hogy 65 év felett is hetente legalább 3 alkalommal zuhanyozzunk vagy fürödjünk.

Idősebb korban a bőr érzékenysége miatt már nem feltétlen szükséges a napi szintű nagy zuhanyzás, pláne, ha az illető ki se mozdult otthonról.

Érzékeny bőr esetén részesítsük előnyben semleges pH-értékű tusfürdők használatát, és töröljük szárazra magunkat fürdés után.

A napi higiéniára, mint a fogmosásra és a körmök ápolására, a már fentebb említettek mellett is fontos odafigyelni.

