Így készítsd extra omlósra a sütőben sült húst zsiradék nélkül

A tökéletesen omlós hús elkészítése zsiradék nélkül is lehetséges, még úgyis, ha sütőben sül késszé. Napi Tippünk lépésről lépésre mutatja, mit kell ehhez tenned!

Senki sem szereti a kiszáradt, szaft nélküli, nehezen rágható húsokat, és hiába van több éves tapasztalatunk a konyhában, előfordul, hogy valami nem úgy sikerül hússütés során, ahogy elterveztük. Ezekkel a tippekkel azonban tutira omlóssá teheted a húst a sütőben, plusz vaj és zsiradék nélkül is!

Így készítsd extra omlósra a sütőben sült húst vaj és olaj nélkül

Nem feltétlen kell zsiradék ahhoz, hogy a hús szaftos és omlós legyen. Néhány lépést kell megfogadni, ha sütőben készítjük el, legyen szó baromfiról, sertésről, marháról vagy bármilyen más jellegű húsról.

Az egyik legfontosabb lépés, mielőtt bármit kezdenél az alapanyaggal, hogy miután kivetted a hűtőből, hagyd, hogy szobahőmérsékletűre melegedjen. Ez körülbelül 20-30 percet vesz igénybe, és így a hő egyenletesen oszlik el, megakadályozva a rostok túlzott összehúzódását sütés közben, amitől szárazzá válhat a hús.

Zsíros hússal dolgozz: piríts kérget, majd told sütőbe

Zsíros hússal dolgozz (vörös húsok, sertéstarja, stb.): pirítsd le első körben egy serpenyőben, ezzel védőkérget adva neki, hogy szaftját megőrizze a sütési folyamat végére. Így nem szükséges további zsiradék hozzáadása sem, mert a hús megtartja a saját nedveit.

Receptajánló:

A kérget kapott húst sütőben süsd készre:

a sülési folyamat első szakaszában takard le, akár fóliával, akár fedővel. A sütés vége előtt 10 perccel vedd ezt le, így adva ropogós kérget az ételnek.

Forrásunk volt.