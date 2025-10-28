Otthon

2025.10.28.

4 természetes módszer, amivel elűzheted sütés után a zsíros szagokat

Nosalty profilképe Nosalty

Nincs szükség vegyszerekre és illatosítókra, hogy elűzd a sütés után maradt zsíros szagokat. Mutatunk 4 természetes módszert, amivel felfrissítheted az otthonod levegőjét sütés után.

A roskadozó edényhalmok mellett a sült ételek készítésének olykor a kellemetlen szagok is a velejárói. Nincs azonban szükség vegyszerekre vagy bolti illatosítókra ellenük. 4 természetes módszert mutatunk, amivel elűzheted a kellemetlen szagokat és felfrissítheted az otthonod levegőjét egy kiadós sütés után, de akkor is bevetheted ezeket a praktikákat, ha egyszerűen csak szeretnél kellemes illatokat a lakásban. 

Kattints a képre, és nyílik a galéria!

4 fotó

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sült karaj

Dubarry tejszínes karaj

Nem szeretjük a besamel mártást, így kénytelen voltam valami más alternatívát kitalálni. Nem hogy finom, valami isteni ezzel a tejszínes öntettel csurgatva. A sajt gyönyörűen megpirult ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Kinder Pingui Sacher tortás kiadás
Gasztro

Kipróbáltuk a Kinder Pingui limitált, új ízét – Tényleg olyan,...

Valószínűleg majdnem mindenki evett már Sacher tortát (szeletet) legalább egyszer életében. Az étcsokival bevont, nem túl fojtó kakaós piskótájú, sárgabaracklekváros osztrák sütemény most Kinder Pingui-ként jelent meg a boltok polcain. Mi megkóstoltuk, és most azt is megmondjuk, megérte-e új ízzel kísérleteznie a Kindernek.

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept