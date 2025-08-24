Vigyázz, kész, SMASH! – 5 hely, ha a legfinomabb smashburgereket keresed

Vitán felül áll, hogy a smashburger lett az aktuális streetfood-szupersztár. Egyszerű, jóízű, nem kell sokat vacakolni vele, és a legtöbb helyen az ár-érték aránya is kiváló. És épp, mert egyszerű, ráadásul mindenki odavan érte, egymás után nyílnak a smashburgert kínáló helyek, ami ugye érthető, csak így sokból kell a legjobbat megtalálni. Mi most ebben segítünk.

Annak érdekében, hogy nektek ne kelljen sokáig válogatni, megmutatjuk az öt kedvenc smashburgerezőnket Budapesten:

smashy

Az egyik nap még csak úgy sétálgattunk a Kálvinon, a másik nap meg már arra lettünk figyelmesek, hogy egy hamburgerező előtt kígyózó sorban állnak az emberek.

A smashy egy szemvillanás alatt lett Budapest egyik kedvenc smasburgerezője, és a népszerűsége nemhogy nem csökkent, de mostanra már New Yorkot is bevették a burgereikkel – az Union Square-nél találkozhattok velük, ha arra jártok.

Az étlapon kétféle, szuperszaftos smashburger van, az egyik ketchup-mustárral, a másik házi, csípős szósszal. Mellé sült krumpli, üdítő, és meg is volnánk. Végre egy hely, ahol nem akarnak mindent is csinálni, csak egyet, de azt jól, gondoltuk a nyitás után, és lám, igazunk lett.

smashy

Budapest, Baross utca 4.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök és vasárnap 11.00-22.00, péntek-szombat 11.00-23.00

BudaSmash

Smashburgerezők esetében óvakodjatok, ha azt látjátok, hogy egy helynek túl sok minden van az étlapján. Ennek a műfajnak épp az egyszerűség, no meg a gyorsaság a lényege, ha túl van dekorálva, ott valami nem stimmel. A Bartók Béla úti BudaSmash átment a rostán, kétféle burgerük van, az egyik speciális, házi szósszal, a másik ketchup és mustár kombinációjával, és ezeknek van normál illetve xl-es változata is. A hús igazán szaftos, a vajjal pirított buci kimondottan jóízű, a burger és sült krumpli aránya pedig annyira el van találva, hogy garantáltan pont jól fogtok lakni náluk.

BudaSmash

Budapest, Bartók Béla út 44.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-22.00

Smash Lab Burgers

Nyitott már a Madách téren annyi minden, és sokáig úgy tűnt, hogy aki nem kocsmát nyit, az nem tudja itt megvetni a lábát. Aztán hosszú előkészületek után egyszer csak ott termett a Smash Lab, és minden megváltozott. A hely megállás nélkül pörög, vannak, akik le is ülnek náluk, mások elvitelre kérik, akad, aki a buli hevében csak egy adag sült krumplira ugrik be hozzájuk, mások meg menüznek.

Négyféle burgerük van háromféle különböző szósszal, nekem a Chester a kedvencem, meg az isteni sült krumplijuk.

Utóbbit édesburgonyából is lehet kérni. Ha a bulinegyedben jártok, érdemes meglátogatni őket!

Smash Lab Burgers

Budapest, Madách Imre út 12.

Nyitvatartás: 11.30-0.00

Simon’s Burger

A Simon’s sikersztoriját egyszer még biztosan tanítani fogják, ha ugyan nem tanítják már most is. Egy szemvillanás alatt lettek az ország legnépszerűbb smashburgeresei, mostanra már 18 egységük van, és nyílik a 19. is, Veszprémben. Az étlapon sajtburger és hamburger van, amiket kérhetünk kis kiszerelésben is, azt pedig mi választhatjuk ki, hogy mi kerüljön bele. Én a grillezett gombát és a speciális-titkos szószt ajánlanám, ha a klasszikuson túli dolgokkal is kísérleteznétek. Ha utána még egy shake-t is megisztok, teljes lesz az amerikai élmény.

Simon’s Burger

Egységeik országszerte megtalálhatók, a címről és a nyitvatartásról érdeklődjetek a honlapjukon!

fini’z

A Ráday utcai fini’z egyszerre illik a klasszikus smashburgerezők sorába és lóg ki onnan, a lehető legjobb értelemben.

Ők a hagymát reszelik, nem kockázzák, a buci burgonyás, és a négy burger közt akad kecskesajtos a vegáknak, és mentes burger laktózmentes chedarral, gluténmentes buciban azoknak, akik nem ehetnek meg akármit.

Ezt leszámítva vajon pirított buci, két szelet hús, négy szelet sajt, szósz és az az első, feledhetetlen harapás, mikor a burger íze szétolvad a szádban…. Ugorjatok be hozzájuk, nem fogtok csalódni!

fini’z

Budapest, Ráday utca 8.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-22.00

Receptajánlónk:

Címlapfotó: fini'z / Facebook

Ha tetszett ez a cikk, nézd meg legújabb videóinkat is, a legfrissebb tartalmainkért pedig lájkolj minket a Facebookon, és kövess az Instagramon, a Viberen, a TikTokon vagy a YouTube-on!