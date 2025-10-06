Az RTL-en futó Sztárbox című műsor korábbi versenyzője volt Sárközi Ákos, aki a műsor új évadában a helyszínen szurkolt számos celebtársával együtt. A séf nyilatkozott is, és azontúl, hogy megosztotta véleményét a versenyzők teljesítményét illetően, egy többféleképpen értelmezhető mondat is elhangzott tőle.

Sárközi Ákos a Sztárbox tavalyi évadában vett részt versenyzőként, a friss évadban pedig ő is kint volt szurkolni több celebtársával együtt. A mérkőzések után nyilatkozott is, amiből kiderült, hogy a ringben is szívesen összemérné erejét Rácz Jenővel.

Sárközi Ákos a ringben is összemérné tudását Rácz Jenővel

Miután a séf megosztotta véleményét Schóbert Lara teljesítményéről, és elmondta, kiknek drukkol a jelenlegi évadban (Miller Dávidnak és Kocsis Dénesnek). Arra is kitért, mennyire maradt része életének a boksz. Edzőterembe ugyan nem jár, de otthon igyekszik formában tartani magát, és boxzsákkal képzi magát naponta. Azt is bevallotta, hogy mivel életének mindig is szerves része volt a versenyzés és a küzdés, ez most igencsak hiányzik neki.

„Milyen jó lenne, ha tudnánk valamivel segíteni, hogy legyen küzdelem az életedben” – mondta erre Szujó Zoltán, erre Sárközi válasza ez volt:

Mindenféleképpen, szerintem tudnál, mert az az igazság, hogy az én fejemben megfordult már az, hogy én Jenővel nagyon régóta dolgozom együtt, szakmailag mindig egymással versengünk, és lehet, most jött el az a pont, hogy kihívom Rácz Jenőt? Nézzük meg, ki a rátermettebb, ki az ügyesebb, kinek van nagyobb tudása!

Szujó ezen meglepődött, azonban az nem derült ki, hogy Sárközi pontosan milyen összecsapásra gondolt, de minden esély megvan arra, hogy a boxra.

Rácz Jenő egyébként a 2023-as évadban vett részt, ahol egészen a döntőig menetelt, azonban az utolsó összecsapásból Molnár Áron került ki győztesen.

