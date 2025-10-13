Rácz Jenő új RTL-es műsort vállalt: már azt is tudni, ki lesz az ellenfele az Éttermek csatájában

Új műsorral érkezik az RTL, ami az Éttermek csatája címet kapta. Ebből már azt is lehet sejteni, hogy sztárséfjeink visszatérnek a képernyőre.

Ahogyan arról mi is írtunk korábban, a Sztárbox október 6-i adásában Sárközi Ákostól hangzott el egy igencsak sokféleképpen értelmezhető mondat, miszerint összemérné az erejét/tudását Rácz Jenővel. Bár akkor még azt gondolhattuk, hogy boxos összecsapásra készülhetünk, most már egészen biztos, hogy egy új műsor ad teret a sztárséfek csatájának.

Valóban nem a ringben áll ki egymás ellen Rácz Jenő és Sárközi Ákos, hanem az RTL új műsorában.

Rácz Jenő és Sárközi Ákos újra egymásnak feszül, azonban lehet egy séf bármilyen tehetséges vagy tapasztalt, egyedül nem vihet el egy konyhát. Ezért megindul a »harcba vonuló« csapataik toborzási időszaka – írja az RTL közleményében.

A séfeknek 8-8 fős csapatot kell összeállítaniuk profi és félprofi vendéglátósokból, akiknek a feladata lesz egy étterem napi működtetése, valódi vendégekkel. A versenynek egyetlen győztese lesz, aki 20 millió forintot, szakmai elismerést és egyéb támogatást kap.

