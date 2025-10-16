Mindig a kukában végzi, pedig igazán értékes ennek a zöldségnek a levele

Egy új tanulmány szerint egy gyakran eldobott összetevő létfontosságú tápanyagokat tartalmaz, amelyekről ismert, hogy elősegítik a bélrendszer egészségét.

Sokan gondolkodás nélkül a kukába dobják a retek zöldjét, pedig friss kutatások szerint épp ez a növényrész rejti a legértékesebb tápanyagokat. A Dél-koreai Kyungpook Nemzeti Egyetem szakemberei kimutatták, hogy a retek levelei a gumójánál jóval nagyobb mennyiségben tartalmaznak olyan vegyületeket, amelyek védik a bélrendszert, és támogatják az immunrendszer működését – számolt be róla a The Independent.

Sokaknál a kukában végzi, pedig igazán értékes ennek a zöldségnek a levele Getty Images

A kutatás az Agricultural and Food Chemistry tudományos folyóiratban jelent meg, és egy eddig alábecsült élelmiszerre irányította a figyelmet.

A retek levelei a piacokon és a konyhákban is hulladékként végzik legtöbbször, pedig a kutatók szerint jobb lenne elfogyasztani őket, nem kidobni.

A retek levele tele van antioxidánsokkal!

Az elemzések szerint a levelekben jelentősen magasabb a polifenolok koncentrációja, mint magában a retek gumójában. A polifenolok természetes antioxidánsok, amelyek gyulladáscsökkentő és sejtvédő hatásukról ismertek. A kutatók ezen felül flavonoidokban is gazdagabbnak találták a zöld leveleket, mint a retek ehető részét.

Ezek a növényi vegyületek pedig:

elősegítik a bélben élő hasznos baktériumok szaporodását,

támogatják az emésztést,

segítenek a szervezet gyulladásos folyamatait csökkenteni.

Az új szuperélelmiszer?

A szakértők úgy vélik, hogy a retek levelei akár új típusú étrend-kiegészítők vagy funkcionális élelmiszerek alapjául is szolgálhatnak a jövőben. A kutatási eredmények szerint a növény ezen része hozzájárulhat az anyagcsere-egyensúly helyreállításához, javíthatja a bélflóra egészségét, sőt rákellenes hatásai is lehetnek.

A tudósok szerint a felfedezés új taggal bővítheti a „szuperélelmiszerek” listáját, amelyen eddig olyan erjesztett ételek szerepeltek, mint a kimchi, a joghurt vagy a kefir. Ezek közös jellemzője, hogy probiotikumokban gazdagok, vagyis elősegítik a bélrendszer egyensúlyát és az immunrendszer erősítését. A retek levele hasonló hatású természetes forrás lehet – csak eddig senki nem gondolt rá így.

Forrásunk volt.