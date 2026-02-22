Életmód

2026.02.22.

9 meglepő ok, ami miatt mindig fázol – Súlyos betegségeket is előjelezhet

Szabó Anna profilképe Szabó Anna

Előfordul, hogy mindenki más pólóban van körülötted, te pedig már a második pulóvert húzod magadra, és még mindig jéghideg a kezed-lábad? Ha folyton fázol, annak lehet teljesen ártalmatlan oka – de meghúzódhat a háttérben valamilyen egészségügyi probléma is.

Nézzük, milyen okai lehetnek annak, hogy gyakran fázol – gyakrabban, mint indokolt lenne.

fázós nő
Természetesen fázós alkat vagy

Van, aki egyszerűen ilyen, fázós típus. Ha nincs kimutatható betegség a háttérben, előfordulhat, hogy az alacsonyabb izomtömeged miatt könnyebben hűl ki a tested. Az izmok hőt termelnek, így ha kevesebb van belőlük, a szervezeted inkább a létfontosságú szervek felé irányítja a vért. Emiatt a kezed és a lábad hidegebb lehet. A nők és az idősebbek általában alacsonyabb izomtömeggel rendelkeznek, ezért ők például gyakrabban érzik magukat fázósnak.

Ha tehát állandóan te fázol legjobban a társaságban, az lehet egyszerű alkat kérdése – de ha a hidegérzet tartós, erős vagy más tünetekkel együtt jelentkezik, érdemes utánajárnod az okoknak.

Forrásunk volt.

Család

Itt a tökéletes téli édes nassolnivaló – Ezekkel készítsd el...

Amikor kint fagy és esik az ón, korán sötétedik, és legszívesebben bekuckóznánk egy takaró alá, ösztönösen nyúlunk valami édeshez. A csoki dióval nemcsak lelki vigasztaló, ha jó minőségű és mértékkel fogyasztjuk, meglepően sokat tehetünk vele az immunrendszerünkért és a szívünkért is.

