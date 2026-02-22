9 meglepő ok, ami miatt mindig fázol – Súlyos betegségeket is előjelezhet

Nézzük, milyen okai lehetnek annak, hogy gyakran fázol – gyakrabban, mint indokolt lenne.
Természetesen fázós alkat vagy
Van, aki egyszerűen ilyen, fázós típus. Ha nincs kimutatható betegség a háttérben, előfordulhat, hogy az alacsonyabb izomtömeged miatt könnyebben hűl ki a tested. Az izmok hőt termelnek, így ha kevesebb van belőlük, a szervezeted inkább a létfontosságú szervek felé irányítja a vért. Emiatt a kezed és a lábad hidegebb lehet. A nők és az idősebbek általában alacsonyabb izomtömeggel rendelkeznek, ezért ők például gyakrabban érzik magukat fázósnak.
Ha tehát állandóan te fázol legjobban a társaságban, az lehet egyszerű alkat kérdése – de ha a hidegérzet tartós, erős vagy más tünetekkel együtt jelentkezik, érdemes utánajárnod az okoknak.