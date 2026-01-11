Így dolgozott a McDonald’s hamburgerén Rácz Jenő – A séf elárulta a részleteket

Rácz Jenő idei egyik nagy dobása a saját nevével fémjelzett McDonald’s burger megálmodáa volt, most az Index Kultrovatában arról is beszélt, hogyan közelítette meg a feladatot úgy, hogy a hamburger egyszerre legyen különleges és a megszokott magyaros ízvilágot is tükrözze. A vásárlók imádták a burgert, számos helyen pár napon belül hiánycikk lett.
Limited by Rácz Jenő burger
Rácz Jenő hangsúlyozta, hogy nem akart túlzásba esni, amikor a hamburger tervezésére került a sor, szerinte nem cél egy olyan hambit készíteni, ami olyan ízeket használ, amik
kiverik a biztosítékot
a fogyasztóknál, vagy olyat, amelyek nem állnak közel a hagyományos ízpreferenciákhoz. Bár az osztrigaszósz számos fine dining fogásnak jól áll, a nagyközönség számára nem lett volna könnyen befogadható.
A híres séf budapesti fine dining étterme, a Rumour by Rácz Jenő nemrég felkerült a Michelin Guide nemzetközi válogatásába.