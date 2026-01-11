Gasztro

2026.01.11.

Így dolgozott a McDonald’s hamburgerén Rácz Jenő – A séf elárulta a részleteket

Nosalty profilképe Nosalty

Rácz Jenő Michelin-csillagos séf nemrég olyan hamburgert álmodott meg a McDonald’s számára, amit villámgyorsan kapkodtak el a gyorsétterem egységeiből. A séf most elárulta, miért vállalta a feladatot, és hogyan állt neki a munkának.

Rácz Jenő idei egyik nagy dobása a saját nevével fémjelzett McDonald’s burger megálmodáa volt, most az Index Kultrovatában arról is beszélt, hogyan közelítette meg a feladatot úgy, hogy a hamburger egyszerre legyen különleges és a megszokott magyaros ízvilágot is tükrözze. A vásárlók imádták a burgert, számos helyen pár napon belül hiánycikk lett.

Rácz Jenő
Limited by Rácz Jenő burger
McDonald's Magyarország

Limited by Rácz Jenő burger

a klasszikus McDonald’s‑burger elemek (szaftos marhahúspogácsa, bacon, paradicsom és lollo rosso saláta) mellé tömbből szeletelt füstölt sajt és pirított hagyma került, ami mélyebb, karakteresebb ízt ad neki. A buci vajas, briósszerű, len‑ és szezámmagos kérge izgalmas textúrával egészíti ki az ételt, míg az egész burger ízvilágát a fekete fokhagymás szósz tette különlegessé (enyhén csípős, édeskés‑umami aromával).

Rácz Jenő hangsúlyozta, hogy nem akart túlzásba esni, amikor a hamburger tervezésére került a sor, szerinte nem cél egy olyan hambit készíteni, ami olyan ízeket használ, amik

kiverik a biztosítékot

a fogyasztóknál, vagy olyat, amelyek nem állnak közel a hagyományos ízpreferenciákhoz. Bár az osztrigaszósz számos fine dining fogásnak jól áll, a nagyközönség számára nem lett volna könnyen befogadható.

A híres séf budapesti fine dining étterme, a Rumour by Rácz Jenő nemrég felkerült a Michelin Guide nemzetközi válogatásába.

Forrásunk volt.

