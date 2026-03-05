Megkóstoltuk a Pöttyös legújabb, citromkrémes rudiját – Kicsit többet vártunk tőle

Időről időre egy újabb ízt köszönthetünk a Pöttyös termékek sorában. Van köztük olyan, ami állandósul, míg egyes ízek csak limitált kiadásban elérhetőek. A citromos ízvilágot sokan várták és remélték, na de vajon felülmúlja-e a várakozásokat az új töltött rudi? Szerkesztőségünk tagjai vállalkoztak a kóstolásra, de a vélemények igen csak eltérőek. Lássuk!
Nem elég fanyar, nem elég citromos?
Ha már ennyire nyárias, könnyed ízvilágú rudival bővült a termékcsalád, akkor joggal várhatják a kóstolók, hogy a fanyar, erőteljes citromos ízvilág lesz a hangsúlyos. Szerkesztőségünk tagjai közül többen viszont úgy érezték, hogy nem elég citromos az új citromkrémes túró rudi.
Lássuk a véleményeket!
Panna előzetes számításai szerint a nyár ízének kellene megérkeznie az új rudiban, sőt, abban is reménykedett, hogy bodzás ízjegyek is megjelennek majd.
Az ízek jól kiegészítik egymást, a citromtöltelék, a túró és az étcsoki egyike sem nyomja el a többit. Kicsit olyan, mint egy szülinapi, citromos túrótorta. Venném!
Social frontról Zsófi vállalta a kóstolást, aki túrós süti ízvilágú reményekkel vágott bele a feladatba. Szerinte az étcsoki és a túró párosa kicsit elnyomta a citromkrémet, és nem bánta volna, ha jobban érezni lehet a gyümölcs fanyarságát.
Zsombi a videós oldalról támogatta meg a kóstolást, szerinte nem sok különbség van a sima étcsokis és az új citromos változat között.
Nem mindegy, hogyan esszük: kis falatokban vagy nagyokat harapva
Lilla szerint apró falatokkal kóstolva, majszolgatva kellően érezni a citromos fanyarságot, de ha nagyobb darabot harapunk belőle, elveszik a lényeg az étcsoki és a túró ölelésében.
Projektmenedzserünk, Zsófi szerint a citrom jól illik a túró-csoki duójához, pozitívum, hogy nem lett túl édes, de saját bevallása szerint ő kicsit elfogult a túró rudikkal kapcsolatban, és kevés olyan van, amit ne szeretne.
Szinte biztosan kipróbálnám, ha látom a boltban szembejönni!
Összességében egy klasszikus ízpárosításhoz nyúlt most a Pöttyös, amit részben meg is kap a vásárló, annak ellenére, hogy többünk szerint nem elég citromos a végeredmény.