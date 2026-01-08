Vásárlás

2026.01.08.

Szinte ingyen a miénk lehet a Penny thermobögréje: megszólalásig hasonlít a Stanley-félére

Az akciós újságokat böngészve ismét remek ajánlatra akadtunk. Most éppen a Pennyben éri meg a pontokat gyűjtve szinte ingyen beszerezni az egyébként nagy népszerűségnek örvendő thermobögréket.

A téli időszakban különösen jól jön egy thermobögre, amit bárhova magaddal tudsz vinni, így egy forró tea, amivel előzetesen feltöltötted, belülről melegít fel. Lássuk, mennyiért tudod a Pennyben beszerezni a terméket, ami szinte pont úgy néz ki, mint a világszerte népszerű Stanley Cup.

Penny üzletház
Szinte ingyen a miénk lehet a Penny thermobögréje: megszólalásig hasonlít a Stanley-félére

A Stanley thermobögrék a tartósságukról és kiváló hőtartásukról ismertek. Dupla falú, vákuumszigetelésű rozsdamentes acélból készülnek, így a forró italokat hosszú órákon át melegen, a hidegeket pedig hűvösen tartják. Strapabíró kialakításuk miatt ideálisak mindennapi használatra, utazáshoz vagy szabadtéri programokhoz is. Praktikus, szivárgásmentes fedelük és időtálló designjuk miatt nemcsak megbízható, hanem környezetbarát alternatívát is jelentenek az egyszer használatos poharakkal szemben.

A Penny kínálta Vivess thermobögrék pedig megszólalásig hasonlítanak erre a Stanley-félére, és január 8-tól 14-ig tudjátok beszerezni őket.

A 0,55 literes, különböző színekben elérhető változat pontgyűjtéssel (8 hűségpont, 1 pont = 2000 forint) csupán 1799 forint, míg az 1,2 literes űrtartalmú thermobögre, szintén 8 pont összegyűjtésével 1999 forint. A kisebbik változatnak normál fogyasztói ára 3999 forint, míg a nagyobbik 4499 forint. A pontokat pedig vásárlásotok után írják jóvá az applikációban.

Akciós újság
Penny konyhai eszközök
forrás

Szintén hasznos és szép konyhai eszközöket vásárolhatunk még pontgyűjtéssel:

  • többek között húsvágó, univerzális és santoku késeket, melyeket 1199, 899 és 1499 forintért vehetünk meg.
  • A Vivess univerzális reszelője csupán 2999 forint 8 hűségponttal,
  • míg a konyhai robotgép 19 999 forint.

Forrásunk volt.

