Tükörtojást így még nem ettél: krémes állagú, ütős ízű hozzávalótól lesz különleges

Intenzív színt, ízt, no meg állagot ad a tükörtojásodnak ez az olcsón beszerezhető hétköznapi hozzávaló, próbáld ki!

Hasonló a shakshukához, azaz a közel-keleti lecsóhoz, de jóval gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb megoldás, ha szereted a paradicsom és a tojás kombóját: ezentúl a reggeli tükörtojásodat turbózd paradicsompürével, és felejtsd el a bolti ketchupot!

Paradicsompürén sült tojás

A paradicsompürés sült tojáshoz használhatsz konzerves/dobozos/üveges sűrített paradicsomot, de akár rusztikus, paradicsomdarabos passzátát is, ha ahhoz van kedved. És persze házilag is elkészítheted!

A paradicsompüré előnyei: A paradicsompüré mindig finom, nyári, érett, paradicsomból készül, amelyet megfőznek, majd sűrű, pépes állagúra sűrítenek. Magába foglalja azokat az értékes tápanyagokat, mint a friss paradicsom, de jóval koncentráltabb: van benne sok-sok likopin, mely egy erős antioxidáns, ezen kívül C-vitamint, A-vitamint és többek közt káliumot is rejt.

Így készítsd a paradicsomos sült tojást:

Először hevíts egy kevés olajat egy serpenyőben, és piríts meg benne a kis kanál paradicsompürét , amíg sötétebb színű és aromás illatú nem lesz.

, amíg sötétebb színű és aromás illatú nem lesz. Ezután üsd a tojást a serpenyőbe, közvetlenül a paradicsompüré fölé, hogy ropogós paradicsomos kérget kapj.

kapj. Végül ízlés szerint ízesítheted a tükörtojást sóval, borssal, chilivel, friss fűszernövényekkel, például bazsalikommal, petrezselyemmel.

A paradicsompüré alacsony kalóriatartalmú, zsírmentes és kevés cukrot tartalmaz. A paradicsom koncentrációja intenzívebbé teszi az ízét, így már kis mennyiség is elegendő az ételek ízének fokozásához!

