Tükörtojást így még nem ettél: krémes állagú, ütős ízű hozzávalótól lesz különleges

Hasonló a shakshukához, azaz a közel-keleti lecsóhoz, de jóval gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb megoldás, ha szereted a paradicsom és a tojás kombóját: ezentúl a reggeli tükörtojásodat turbózd paradicsompürével, és felejtsd el a bolti ketchupot!
A paradicsompürés sült tojáshoz használhatsz konzerves/dobozos/üveges sűrített paradicsomot, de akár rusztikus, paradicsomdarabos passzátát is, ha ahhoz van kedved. És persze házilag is elkészítheted!
A paradicsompüré előnyei:
Így készítsd a paradicsomos sült tojást:
- Először hevíts egy kevés olajat egy serpenyőben, és piríts meg benne a kis kanál paradicsompürét, amíg sötétebb színű és aromás illatú nem lesz.
- Ezután üsd a tojást a serpenyőbe, közvetlenül a paradicsompüré fölé, hogy ropogós paradicsomos kérget kapj.
- Végül ízlés szerint ízesítheted a tükörtojást sóval, borssal, chilivel, friss fűszernövényekkel, például bazsalikommal, petrezselyemmel.
A paradicsompüré alacsony kalóriatartalmú, zsírmentes és kevés cukrot tartalmaz. A paradicsom koncentrációja intenzívebbé teszi az ízét, így már kis mennyiség is elegendő az ételek ízének fokozásához!