7 hiba, amit ne kövess el, ha padlizsános ételt készítesz

A padlizsán az egyik legsokoldalúbb zöldség a konyhában: kerülhet tésztaszószba, lehet belőle krémes kence vagy ropogós köret. Mégis sokszor csalódás érhet minket, ha nem bánunk vele körültekintően. Az alábbi hibák tipikusan elrontják az ételt – de ha odafigyelünk, mindig tökéletes végeredményt kaphatunk.

A legfontosabb: adjunk neki időt

A padlizsán akkor a legfinomabb, ha teljesen átsült. Kívül aranybarna, belül vajpuha állagot kell kapnia – a félig nyers padlizsán gumis és keserű marad. Általában 25 perc sütési idő elegendő, de nagyobb daraboknál nyugodtan hagyjuk tovább a sütőben.

Ha pedig igazán profi végeredményre vágyunk, figyeljünk oda fokozottan az előkészítésre is, amihez itt adtunk néhány tippet.

