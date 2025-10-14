Az olcsó, de ötletes dekorációs tipp, ami tökéletessé teszi az étkezőasztalodat

A lakberendezésben sokan hajlamosak túlzásba esni: minél több dísz, annál szebb – gondolják. A híres amerikai belsőépítész, Nate Berkus azonban pont az ellenkezőjére hívja fel a figyelmet: az igazán hatásos dekoráció nem pénz, hanem kreativitás kérdése.
Szerinte minden otthonban akadnak olyan tárgyak – egy régi tál, egy különleges váza, egy gyertya vagy akár egy szép könyv –, amelyek történetet hordoznak. Ezekből a személyes elemekből lehet igazán hangulatos, mégis ízléses asztaldíszt kialakítani.
Ha tehát nem akarsz újabb dísztárgyakat vásárolni, egyszerűen nézz körül a saját polcaidon: lehet, hogy már minden megvan ahhoz, hogy valami különlegeset alkoss.
Hogyan állj neki az összeállításnak?
Kezdd az alapokkal
Válassz egy tálcát, vágódeszkát vagy kisebb tálat, ami összefogja a dísz elemeit. Ez adja majd a kompozíció keretét, és segít abban, hogy az asztal ne tűnjön zsúfoltnak.
Kombinálj különböző magasságokat
A dísz akkor lesz látványos, ha eltérő méretű és formájú elemeket használsz. Egy alacsony gyertya mellé tehetsz magas vázát vagy üvegpalackot, mellé pedig egy kisebb kiegészítőt – például egy növényt vagy kagylót.
Használj természetes anyagokat
A fa, az üveg, a kő és a növények mindig harmóniát teremtenek. Őszi időszakban például szárított levelekkel, tobozokkal vagy apró tökökkel is feldobhatod az asztalt, télen pedig melegebb hangulatot adhatsz gyertyákkal vagy fenyőágakkal.
Ne feledd: a fény a lelke mindennek
A gyertyák vagy LED-fények nemcsak meghittséget adnak, de kiemelik az asztal díszeit is. Egyetlen jól elhelyezett gyertya is elég ahhoz, hogy a vacsoraasztal középpontja különleges atmoszférát árasszon.
Maradj letisztult
Berkus tanácsa szerint az étkezőasztalon a dísz soha ne legyen túl magas vagy zavaró: a cél, hogy összekösse az embereket, ne pedig elválassza őket. Az alacsony, harmonikus elrendezés segíti a beszélgetést, és kellemes látványt nyújt.