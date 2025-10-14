Nem kell méregdrága dísztárgyakat vásárolnod, hogy az asztalod látványos legyen – egy ismert belsőépítész új, meglepően egyszerű módszert mutatott arra, hogyan lehet kis költségvetésből stílusos asztaldíszt alkotni.

A lakberendezésben sokan hajlamosak túlzásba esni: minél több dísz, annál szebb – gondolják. A híres amerikai belsőépítész, Nate Berkus azonban pont az ellenkezőjére hívja fel a figyelmet: az igazán hatásos dekoráció nem pénz, hanem kreativitás kérdése.

Az olcsó, de ötletes dekorációs tipp, ami tökéletessé teszi az étkezőasztalodat Getty Images

Szerinte minden otthonban akadnak olyan tárgyak – egy régi tál, egy különleges váza, egy gyertya vagy akár egy szép könyv –, amelyek történetet hordoznak. Ezekből a személyes elemekből lehet igazán hangulatos, mégis ízléses asztaldíszt kialakítani.

Ha tehát nem akarsz újabb dísztárgyakat vásárolni, egyszerűen nézz körül a saját polcaidon: lehet, hogy már minden megvan ahhoz, hogy valami különlegeset alkoss.

Hogyan állj neki az összeállításnak?

Kezdd az alapokkal

Válassz egy tálcát, vágódeszkát vagy kisebb tálat, ami összefogja a dísz elemeit. Ez adja majd a kompozíció keretét, és segít abban, hogy az asztal ne tűnjön zsúfoltnak.

Kombinálj különböző magasságokat

A dísz akkor lesz látványos, ha eltérő méretű és formájú elemeket használsz. Egy alacsony gyertya mellé tehetsz magas vázát vagy üvegpalackot, mellé pedig egy kisebb kiegészítőt – például egy növényt vagy kagylót.

Toboz, rózsa, illatosító és kagyló az asztalon

Használj természetes anyagokat

A fa, az üveg, a kő és a növények mindig harmóniát teremtenek. Őszi időszakban például szárított levelekkel, tobozokkal vagy apró tökökkel is feldobhatod az asztalt, télen pedig melegebb hangulatot adhatsz gyertyákkal vagy fenyőágakkal.

Ne feledd: a fény a lelke mindennek

A gyertyák vagy LED-fények nemcsak meghittséget adnak, de kiemelik az asztal díszeit is. Egyetlen jól elhelyezett gyertya is elég ahhoz, hogy a vacsoraasztal középpontja különleges atmoszférát árasszon.

Maradj letisztult

Berkus tanácsa szerint az étkezőasztalon a dísz soha ne legyen túl magas vagy zavaró: a cél, hogy összekösse az embereket, ne pedig elválassza őket. Az alacsony, harmonikus elrendezés segíti a beszélgetést, és kellemes látványt nyújt.

Forrásunk vollt.