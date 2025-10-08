Gasztro

Rég elfeledett húsféle, ami sokoldalúan támogatja az egészséget

A nyúl a régi magyar szakácskönyvek gyakori szereplője volt, de az utóbbi években igazán alulértékelt húsféle vált belőle. Pedig extra sovány, magas a fehérjetartalma, gazdag B-vitaminokban, és alacsony a koleszterintartalma. Ráadásul a nyúltenyésztés az állattenyésztés egy különösen fenntartható formája.

A nyúl húsa lágy és enyhén édeskés, így jól harmonizál fűszerekkel, friss zöldségekkel és karakteres szószokkal, és mivel sovány, nem zsírosodik el sütés közben, a burger nem tocsog, hanem szaftos és könnyű marad, és a gyors sütésnek hála, nem is szárad ki.

Nyúlburger
Rég elfeledett húsféle, ami sokoldalúan támogatja az egészséget

A klasszikus hamburgerszósz helyett egy fetás céklás mártás készíthető mellé. A cékla földes, és a feta sós íze remekül kiegészíti a hús édeskés hangulatát. Kitűnő alternatíva, ha a hagyományos burgerek helyett egyedibb ízélményre vágysz.

Hozzávalók a húspogácsához:

  • 250 g nyúlhús (első és hátsó comb, darálva)
  • 1 ek vöröshagyma, finomra aprítva
  • 1 gerezd fokhagyma, reszelve
  • 1/4 tk kakukkfű
  • ½ tk őrölt feketebors
  • 1/2 tk só
  • 1 evőkanál olívaolaj (sütéshez)
Nyúlhúspogácsa
A pogácsa összeállítása

Hozzávalók a fetás céklához:

  • 100 g sült vagy főtt cékla (hámozva, felkockázva)
  • 3 ek görög joghurt
  • 50 g feta sajt
  • 1 tk citromlé
  • ½ tk só
  • frissen őrölt feketebors
  • opcionálisan ½ teáskanál reszelt torma (pikánsabb verzióhoz)

A céklát, joghurtot és fetát tedd aprítógépbe. Add hozzá a citromlevet, sót és borsot (és tormát, ha használod). Turmixold teljesen simára, míg szép élénk színt nem kapsz. Hűtsd legalább 20 percet tálalás előtt, hogy az ízek összeérjenek.

A burgerhez:

A darált nyúlhúst keverd el a hagymával, fokhagymával és a fűszerekkel. Formázz 2 golyót, alaposan tömörítsd össze, majd lapítsd kb. 1,5 cm vékonyra. Serpenyőben melegíts olajat, és közepesen magas lángon süsd mindkét oldalát 3-3 percig.

Végül állítsd össze a burgert: a zsemlét picit pirítsd meg, kanalazz rá a céklakrémből. Helyezz rá néhány salátalevelet, majd a húst. Erre ismét céklakrém, majd a zsemle teteje kerüljön.

