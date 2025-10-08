A nyúl a régi magyar szakácskönyvek gyakori szereplője volt, de az utóbbi években igazán alulértékelt húsféle vált belőle. Pedig extra sovány, magas a fehérjetartalma, gazdag B-vitaminokban, és alacsony a koleszterintartalma. Ráadásul a nyúltenyésztés az állattenyésztés egy különösen fenntartható formája.

A nyúl húsa lágy és enyhén édeskés, így jól harmonizál fűszerekkel, friss zöldségekkel és karakteres szószokkal, és mivel sovány, nem zsírosodik el sütés közben, a burger nem tocsog, hanem szaftos és könnyű marad, és a gyors sütésnek hála, nem is szárad ki.

Rég elfeledett húsféle, ami sokoldalúan támogatja az egészséget

A klasszikus hamburgerszósz helyett egy fetás céklás mártás készíthető mellé. A cékla földes, és a feta sós íze remekül kiegészíti a hús édeskés hangulatát. Kitűnő alternatíva, ha a hagyományos burgerek helyett egyedibb ízélményre vágysz.

Hozzávalók a húspogácsához:

250 g nyúlhús (első és hátsó comb, darálva)

1 ek vöröshagyma, finomra aprítva

1 gerezd fokhagyma, reszelve

1/4 tk kakukkfű

½ tk őrölt feketebors

1/2 tk só

1 evőkanál olívaolaj (sütéshez)

A pogácsa összeállítása

Hozzávalók a fetás céklához:

100 g sült vagy főtt cékla (hámozva, felkockázva)

3 ek görög joghurt

50 g feta sajt

1 tk citromlé

½ tk só

frissen őrölt feketebors

opcionálisan ½ teáskanál reszelt torma (pikánsabb verzióhoz)

A céklát, joghurtot és fetát tedd aprítógépbe. Add hozzá a citromlevet, sót és borsot (és tormát, ha használod). Turmixold teljesen simára, míg szép élénk színt nem kapsz. Hűtsd legalább 20 percet tálalás előtt, hogy az ízek összeérjenek.

A burgerhez:

A darált nyúlhúst keverd el a hagymával, fokhagymával és a fűszerekkel. Formázz 2 golyót, alaposan tömörítsd össze, majd lapítsd kb. 1,5 cm vékonyra. Serpenyőben melegíts olajat, és közepesen magas lángon süsd mindkét oldalát 3-3 percig.

Végül állítsd össze a burgert: a zsemlét picit pirítsd meg, kanalazz rá a céklakrémből. Helyezz rá néhány salátalevelet, majd a húst. Erre ismét céklakrém, majd a zsemle teteje kerüljön.

