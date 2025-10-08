Rég elfeledett húsféle, ami sokoldalúan támogatja az egészséget

A nyúl húsa lágy és enyhén édeskés, így jól harmonizál fűszerekkel, friss zöldségekkel és karakteres szószokkal, és mivel sovány, nem zsírosodik el sütés közben, a burger nem tocsog, hanem szaftos és könnyű marad, és a gyors sütésnek hála, nem is szárad ki.
A klasszikus hamburgerszósz helyett egy fetás céklás mártás készíthető mellé. A cékla földes, és a feta sós íze remekül kiegészíti a hús édeskés hangulatát. Kitűnő alternatíva, ha a hagyományos burgerek helyett egyedibb ízélményre vágysz.
Hozzávalók a húspogácsához:
- 250 g nyúlhús (első és hátsó comb, darálva)
- 1 ek vöröshagyma, finomra aprítva
- 1 gerezd fokhagyma, reszelve
- 1/4 tk kakukkfű
- ½ tk őrölt feketebors
- 1/2 tk só
- 1 evőkanál olívaolaj (sütéshez)
Hozzávalók a fetás céklához:
- 100 g sült vagy főtt cékla (hámozva, felkockázva)
- 3 ek görög joghurt
- 50 g feta sajt
- 1 tk citromlé
- ½ tk só
- frissen őrölt feketebors
- opcionálisan ½ teáskanál reszelt torma (pikánsabb verzióhoz)
A céklát, joghurtot és fetát tedd aprítógépbe. Add hozzá a citromlevet, sót és borsot (és tormát, ha használod). Turmixold teljesen simára, míg szép élénk színt nem kapsz. Hűtsd legalább 20 percet tálalás előtt, hogy az ízek összeérjenek.
A burgerhez:
A darált nyúlhúst keverd el a hagymával, fokhagymával és a fűszerekkel. Formázz 2 golyót, alaposan tömörítsd össze, majd lapítsd kb. 1,5 cm vékonyra. Serpenyőben melegíts olajat, és közepesen magas lángon süsd mindkét oldalát 3-3 percig.
Végül állítsd össze a burgert: a zsemlét picit pirítsd meg, kanalazz rá a céklakrémből. Helyezz rá néhány salátalevelet, majd a húst. Erre ismét céklakrém, majd a zsemle teteje kerüljön.
