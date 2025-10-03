Ezt a hétköznapi élelmiszert ette napi háromszor a világ egyik legidősebb embere

A hosszú élet titka nemcsak az átlag embert, hanem a tudósokat is foglalkoztatja. Rengeteg tanulmány születik ezzel kapcsolatban, és mindig találnak egy-egy újabb összefüggést a hosszú, egészséges élet és a táplálkozás között. Egy újabb kutatás kiderítette, hogy mi az a nassolnivaló, amit a világ legidősebb embere naponta háromszor is fogyasztott.

Egy új tanulmány a 117 éves kort megélt Maria Branyas Morera életét vizsgálta, ami érdekes megállapítással járt: a hölgy egy bizonyos élelmiszert napi háromszor is magához vett. Ráadásul egy teljesen hétköznapi alapanyagról van szó, amit minden közértben, szuper- és hipermarketben, de még a piacon is beszerezhet az ember, házi verzióban.

A világ egyik legidősebb embere napi háromszor fogyasztott joghurtot

Maria Branyas Morera 116 évig és 168 napig élt

Ezzel az életkorral a világ egyik legidősebb embereként tartjuk számon. Élete nemcsak azért érdekes, mert nagyon sokáig tartott: egy teljes tanulmányt szenteltek a kutatók annak, hogy életmódját, étkezési szokásait megvizsgálják, aminek eredményeit a Cell Reports Medicine című folyóiratban tettek közé.

A tanulmányról

A kutatásban tanulmányozták a DNS-ét, fehérjéit, anyagcseréjét, bélmikrobiomját és még az epigenetikáját is (a génjeinek szabályozási módját). Mintát vettek véréből, nyálából, vizeletéből és székletéből, és az eredményeket összehasonlították fiatalok és más 110 év felettiek eredményeivel. Kiderült, hogy nem egyetlen különleges génnek volt köszönhető hosszú élete, hanem egyedi biológiai tulajdonságainak kombinációja tette lehetővé.

A kutatók azt találták, hogy bélmikrobiomja sokkal fiatalabb egyénekéhez hasonlított, amiben joghurtban gazdag étrendje is szerepet játszhatott.

Ugyanis élete utolsó 20 évében naponta háromszor fogyasztott joghurtot. Ez heti szinten 21, míg éves szinten 1095 adagot jelent. Mint tudjuk, a joghurt probiotikumban gazdag élelmiszer, ami táplálja a jó bélbaktériumokat.

Forrásunk volt.