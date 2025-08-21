Család

2025.08.21.

Mit főzzek ma? Palócleves, karalábés kocka és háromszínű kávétorta vár

Nosalty profilképe Nosalty

Magyaros leves irtó gazdagon, melyet nyáriasított „káposztás" kocka követ, méghozzá karalábéból, a sütemény pedig elegáns kávétorta lesz.

Palócleves lesz ma, mely után még beleférhet egy adag karalábés kocka, sőt ez a csodás kávétorta is:

Dietetikus ajánlja: 3 dióféle, amiben több fehérje van, mint egy tojásban
Ne akadj fenn a határon: utazási tippek, ha élelmiszerrel utazol külföldre
Ne akadj fenn a határon: utazási tippek, ha élelmiszerrel utazol...

Nyáron különösen nagy a jövés-menés határon innen és túl: rengetegen látogatnak idegen országba, hogy felfedezzék az ottani kultúrát, gasztronómiát, természeti csodákat, és egy kicsit magukénak érezzék a helyiek életvitelét. Mint azt tudjuk, egy-egy repülőút során nagyon szigorú előírásoknak kell megfelelni, többek közt a fedélzetre felvihető folyadék mennyiségét meghatározó szabálynak. Na de mi a helyzet az olyan furcsaságokkal, mint hogy Szingapúrba tilos a rágó beutaztatása, vagy hogy nem vihetünk az Ausztráliában élő rokonoknak magyar mézet? Nézzük, mit kell tudni arról, ha hazai ízeket vinnénk magunkkal egy külföldi utazás alkalmával!

gyümölcslekvár

Áfonyalekvár

Nyáron érdemes minden kedvenc gyümölcsünkből befőzni pár üveg lekvárt, hogy a szomorkásabb, hidegebb hónapokra is jusson belőlük. Készíthetjük friss és fagyasztott gyümölcsből ...

édes tészta

Derelye

Az Alföldön inkább barátfülének, máshol derelyének nevezett klasszikus magyar finomság, egy burgonyás töltött tészta, melyet leggyakrabban túróval és szilvalekvárral készítenek. ...

töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

