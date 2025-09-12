Mit főzzek hétvégén? Csárdahangulatban telik a hétvége pörkölttel, tokánnyal, somlóival

Képzeljük el, hogy beültünk egy kockásterítős csárda kerthelyiségébe, és sorban végigesszük ezeket a fogásokat:
SZOMBAT
Főétel
Temesvári tokány
Desszert
Eredeti somlói galuska
VASÁRNAP
Ezt a hétvégét lehetőleg üresen korgó gyomorral kezdjük, mert baj lesz! Pincepörkölt, halászlé, tokány, de orjaleves, somlói és palacsinta is vár ránk.
