Mit főzzek hétvégén? A suli első hetének végén gyerekkedvenc palacsintaleves, milánói és csokitorta vár ránk

Őrület fincsi, gyerek-felnőtt kedvenc ételek sora várja a hétvégén főzőcskéző éhes szájakat!
SZOMBAT
Főétel
A tökéletes milánói makaróni
Desszert
Legegyszerűbb csokitorta
VASÁRNAP
Lepjük meg a nyárból a suliba csöppent apróságokat és fiatalokat egy ínyükre való hétvégi menüsorral!
VASÁRNAP
Kedves barátnőm szülinapjára készült először, aki glutén-és tojás érzékeny. Annyira jó lett, hogy muszáj volt megosszam veletek! Én egy túrós-barackos krémet tettem rá.
A hortobágyi palacsinta elengedhetetlen része a magyar konyhának. Nem hallottam még senkit, aki ne imádná. Ezt a receptet félig-meddig magamtól kísérleteztem ki, az alap tudás az ...
Mindenki máshogy készíti, nekem ez ízlik a legjobban. Húsleves alaplével az igazi, de vízzel is finom.
Tökfőzelék nem akármilyen fasírttal, majd egy komolyabb krémes sütemény érkezik, hogy semmiképp ne érje panasz a szakácsot.
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.
A lengyel cukrászat nagy kedvenc süteménye, a karpatka két réteg égetett tésztából és egy nagy adag, lágy vaníliakrémből áll. A torta hullámos felszínét porcukorral behintve kapjuk ...
A TV-ben láttam ezt a receptet. Annyira gyors és egyszerű, szinte elronthatatlan.