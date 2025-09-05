Mit főzzek hétvégén? A suli első hetének végén gyerekkedvenc palacsintaleves, milánói és csokitorta vár ránk

A különleges, vattacukorízű Cotton Candy szőlő sokak kedvence lett, ám szakértők szerint érdemes vele vigyázni. Bár a boltokban több szőlőfajta bio változata is elérhető, ebből a fajtából jelenleg nem létezik ilyen alternatíva – ezért aki szeretné elkerülni a növényvédőszer-maradványokat, inkább más, bio szőlőt válasszon.