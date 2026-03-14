2026.03.14.

Így metszd meg a sárgabarackfát, ha bőséges termést szeretnél

Nosalty profilképe Nosalty

A sárgabarackfa metszése kulcsfontosságú, ha bőséges és egészséges termést szeretnél. A megfelelő időben és módon végzett metszés nemcsak a fa formáját javítja, hanem segít abban is, hogy több napfény érje az ágakat, így a gyümölcsök is szebben fejlődnek.

A sárgabarackfa akkor is képes megélni, ha soha nem nyúlsz hozzá metszőollóval, de ha igazán bőséges termést szeretnél, a rendszeres metszés szinte elengedhetetlen. Nemcsak a fa formáját teszi rendezettebbé, hanem segít abban is, hogy egészségesebb maradjon, és több gyümölcsöt hozzon. Szerencsére a sárgabarackfa metszése nem tartozik a legbonyolultabb kerti feladatok közé – néhány alapelv betartásával könnyen elvégezhető.

Így metszd meg a sárgabarackfát, ha bőséges termést szeretnél

Mikor érdemes metszeni?

A metszés ideje attól is függ, hogy milyen idős a fa. A fiatal, még fejlődésben lévő sárgabarackfákat tavasszal, általában március és április eleje között érdemes visszavágni, amikor már megjelennek az első levelek.

Az idősebb, már termő fák esetében viszont inkább a nyári metszés javasolt, nagyjából július és augusztus között.

Hogyan alakítsd a fiatal fát?

A fiatal fák metszésének célja, hogy erős és stabil koronaszerkezet alakuljon ki. Általában három-öt erős vázág elegendő a törzs körül, ezek adják majd a fa alapját a későbbi években. A sérült, egymást keresztező vagy rossz irányba növő ágakat érdemes eltávolítani, ahogy azokat is, amelyek túl alacsonyan jelennek meg a törzsön.

A fiatal fák metszésének célja, hogy erős és stabil koronaszerkezet alakuljon ki

Fontos az is, hogy a korona ne legyen túl sűrű. A meredeken felfelé törő hajtásokat célszerű visszavágni, mert a szellősebb lombkorona segít abban, hogy a napfény minden részét elérje, és kisebb legyen a gombás betegségek kialakulásának esélye.

Mit kell tenni a már termő fákkal?

Az idősebb sárgabarackfák metszése inkább karbantartó jellegű. Ilyenkor a legfontosabb feladat az elhalt, sérült vagy beteg ágak eltávolítása, illetve azoké, amelyek túl sűrűvé teszik a koronát. Ha az ágak egymást keresztezik vagy egymáshoz dörzsölődnek, azokat is érdemes kivágni.

A metszés során a nagyon öreg, már kevésbé termő hajtásokat is eltávolítják, mert a sárgabarack általában a két és öt év közötti ágakon hozza a legszebb gyümölcsöket.

Miért ilyen fontos a metszés?

A metszés nem csupán esztétikai kérdés. Ha a korona túl sűrű, a levegő nehezebben áramlik a fa belsejében, ami kedvez a gombás betegségek kialakulásának. A ritkább lombkorona viszont több napfényt enged a virágokhoz és a fejlődő gyümölcsökhöz, ami javítja a termés minőségét és érését.

Emellett a metszés segít kordában tartani a fa méretét is. Ez különösen akkor fontos, ha kisebb kertben neveljük a fát, vagy szeretnénk könnyebben elérni a gyümölcsöket szüretkor.

