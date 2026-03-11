4 növényféle, amit nem szabad megmetszeni márciusban

Kora tavasszal a kerti teendők között sokak számára első a metszés. Azonban ez nem minden növény esetében jó döntés, hiszen egy metszés nagyobb kárt okozhat, mint egy éjszakai fagy.

A tavaszi metszés nem minden növény számára hasznos, főleg nem márciusban. Most 4 olyan növényfélét mutatunk, aminek kimondottan nem tesz jót, ha túl korán megnyessük. Lássuk!

Az aranyesőt és a diófát se metsszük meg márciusban

Tavaszi munkálatok a kertben

A tavasz első munkálatai közé tartozik a tél után hátra maradt hulladék eltakarítása, a talaj megmunkálása és az első vetemények ültetése.

Emellett a metszés is fontos teendő ebben az időszakban, amiért nagyon sok növény hálás lesz.

Amit érdemes tavasszal megmetszeni:

gyümölcsfák,

szőlő,

bogyós gyümölcsök,

rózsák és díszcserjék,

díszfüvek.

Fontos, hogy mindezt csak a fagyok elmúltával tegyük. Emellett a komposzt kialakítása és a palánták nevelése is tavasszal esedékes kerti munka.

