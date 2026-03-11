Gasztro

2026.03.11.

4 növényféle, amit nem szabad megmetszeni márciusban

Nosalty profilképe Nosalty

Kora tavasszal a kerti teendők között sokak számára első a metszés. Azonban ez nem minden növény esetében jó döntés, hiszen egy metszés nagyobb kárt okozhat, mint egy éjszakai fagy.

A tavaszi metszés nem minden növény számára hasznos, főleg nem márciusban. Most 4 olyan növényfélét mutatunk, aminek kimondottan nem tesz jót, ha túl korán megnyessük. Lássuk!

Aranyeső
Az aranyesőt és a diófát se metsszük meg márciusban

Kattints a képre, és nézd meg, melyek ezek a növényfélék!

4 fotó

Tavaszi munkálatok a kertben

A tavasz első munkálatai közé tartozik a tél után hátra maradt hulladék eltakarítása, a talaj megmunkálása és az első vetemények ültetése.

Emellett a metszés is fontos teendő ebben az időszakban, amiért nagyon sok növény hálás lesz.

Amit érdemes tavasszal megmetszeni:

Fontos, hogy mindezt csak a fagyok elmúltával tegyük. Emellett a komposzt kialakítása és a palánták nevelése is tavasszal esedékes kerti munka.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

párolt hús

Húsvéti főtt sonka

A húsvéti sonka elkészítéséhez megannyi módszert, praktikát és trükköt kifejlesztettek már, amelyek (jobb esetben) mind puha, omlós és ízletes végeredményhez vezetnek. Épp ezért ...

fasírt

Harapni való fasírt

Ez a fasírt derült égből érkezett hozzánk, a húsgolyók világnapja után. Mindegy, hogy pogácsa, golyó vagy vagdalt formájában, hogy olajban, zsírban vagy sütőben sütjük, a ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

szilvalekvaros-derelye
édes tészta

Szilvalekváros derelye

Viszonylag ritkán készítek derelyét, mert elég macerás, de a végeredmény miatt megéri. A tészta nyújtása közben jutott eszembe, hogy van itthon egy tésztakészítő gépünk is, amit ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept