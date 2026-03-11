4 növényféle, amit nem szabad megmetszeni márciusban

A tavaszi metszés nem minden növény számára hasznos, főleg nem márciusban. Most 4 olyan növényfélét mutatunk, aminek kimondottan nem tesz jót, ha túl korán megnyessük. Lássuk!
Kattints a képre, és nézd meg, melyek ezek a növényfélék!
Tavaszi munkálatok a kertben
A tavasz első munkálatai közé tartozik a tél után hátra maradt hulladék eltakarítása, a talaj megmunkálása és az első vetemények ültetése.
Emellett a metszés is fontos teendő ebben az időszakban, amiért nagyon sok növény hálás lesz.
Amit érdemes tavasszal megmetszeni:
- gyümölcsfák,
- szőlő,
- bogyós gyümölcsök,
- rózsák és díszcserjék,
- díszfüvek.
Fontos, hogy mindezt csak a fagyok elmúltával tegyük. Emellett a komposzt kialakítása és a palánták nevelése is tavasszal esedékes kerti munka.