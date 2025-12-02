Karácsony

Friss kutatás: két tápanyag, mely késleltetheti a menopauzát

Egy új, nagy létszámú megfigyeléses tanulmány szerint a C-vitaminban és karotinoidokban gazdag étrend összefüggésben állhat a menopauza későbbi indulásával. A kutatók szerint az eredmények ígéretesek, de még nem bizonyítanak ok-okozati kapcsolatot.

A tanulmányban több ezer nő táplálkozását és antioxidánsbevitelét elemezték. A cél az volt, hogy megnézzék, hogyan kapcsolódik az étrendjük a menopauza indulásához. Az összpontszám különböző tápanyagok, köztük a C-vitamin és a karotinoidok bevitelét vette figyelembe.

A C-vitamin és a karotinoidok késleltethetik a menopauzát
Az eredmények:

azoknál a résztvevőknél, akiknél az antioxidáns-beviteli mutató a legmagasabb volt, a menopauza átlagosan közel egy évvel később következett be, és a reproduktív időszak hossza is nagyjából egy évvel meghosszabbodott a legalacsonyabb bevitelű csoporthoz képest.

Mely tápanyagok tűntek fontosnak?

A kutatásban különösen a C-vitamin és a karotinoidok (a sárga-narancssárga növényi pigmentek, amelyek például a sárgarépában, édesburgonyában és néhány leveles zöldségben találhatók) mutatták a legerősebb összefüggést a menopauza késleltetésével.

A szerzők hangsúlyozzák azonban, hogy a hatás nem lineáris: a mérsékelt, kiegyensúlyozott bevitel hozta a legjobb eredményt, a túlzott bevitel nem adott további előnyt.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Az eredmények arra utalnak, hogy a tápanyagokban gazdag, különösen antioxidánsokban bővelkedő étrend támogathatja a hormonális egészséget, és összefüggésbe hozható a menopauzához vezető folyamatok lassulásával. Ez nem azt jelenti, hogy a C-vitamin vagy a karotinoidok „megjavítják” a hormonrendszert, hanem hogy étrendi jellegű különbségek fordulhatnak elő a menopauza időzítése és a reproduktív élet hossza tekintetében.

Fontos hangsúlyozni, hogy a vizsgálat megfigyeléses jellegű volt:

az ilyen tanulmányok összefüggéseket mutathatnak, de nem bizonyítanak egyértelmű oksági kapcsolatot. Továbbá az étrendi adatok gyakran önbevalláson alapulnak, ami torzíthatja a mérést; a vizsgálat csak bizonyos antioxidánsokra fókuszált, és nem fedett le minden lehetséges táplálkozási tényezőt, illetve életmódi változót, amelyek szintén befolyásolhatják a menopauza kezdetét.

Mire érdemes figyelni?

Azok számára, akik szeretnék támogatni általános és hormonális egészségüket, ésszerű stratégia lehet a változatos, növényi alapú ételek bevonása az étrendbe: sok zöldség, gyümölcs, teljes kiőrlésű gabona és egészséges zsiradékok.

Ezeket fogyasszuk:

a C-vitamin és a karotinoidok természetes forrásai — például citrusfélék, paprika, sárgarépa, sütőtök és leveles zöldek — jó kiindulópontot jelentenek.

Mindenképp ajánlott azonban orvossal vagy dietetikussal konzultálni, mielőtt nagy dózisú étrend-kiegészítők szedésébe kezdene valaki!

Forrásunk volt.

