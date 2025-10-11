Mint azt a napokban mi is megírtuk, új menüvel érkezett a Meki, amit Rácz Jenő Michelin-csillagos séf alkotott meg. Az menü iránti óriási kereslet miatt sok étteremben készlethiány van.

A napokban debütált a Limited by Rácz Jenő menü a hazai Mc Donald's-okban, amire annyian kíváncsiak voltak, hogy sok étterem kifogyott az alapanyagokból. A több hétre tervezett alapanyag 1-2 napra volt elég, emiatt számos étteremben átmenetileg nem elérhető a menü.

A McDonald's sem számított ekkora sikerre: készlethiány lett az új hamburger miatt Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images

Mivel a cég szigorúan betartja a megszokott minőségi és élelmiszerbiztonsági előírásokat, emiatt az utánpótlás megszervezése is hosszabb időbe telik.

A gyorsétterem-lánc már gőzerővel dolgozik azon, hogy a hiányzó alapanyagok mind a 118 étterembe eljussanak.

Az új menüről

A menü középpontjában egy különleges szendvics áll, amelynek alapja egy extrán vajas, már-már briósszerű, len- és szezámmagos zsemle. A belsejében szaftos marhahúspogácsa, tömbből szeletelt füstölt sajt, paradicsom, lollo rosso saláta, bacon, pirított és friss hagyma kapott helyet. Az ízeket pedig egy igazán különleges hozzávaló, a Magyarországon kevéssé ismert fekete fokhagymából készült szósz teszi teljessé.

Forrásunk volt.