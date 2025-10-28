6 kecsegtető gasztroesemény: Márton-napi programok, libahúsra vágyóknak

Aki libát nem eszik, egész évben éhezik, tartja a mondás, ami így, Márton naphoz közeledve egyre aktuálisabbá válik. Annak érdekében tehát, hogy egyetlen olvasónk se maradjon éhes, különösen nem azok, akik libahúsra vágynak, mutatunk hat Márton-napi gasztroprogramot, Budapesten és vidéken egyaránt, svédasztalostól kezdve az á la carte-on át az irodalmi beszélgetésig.

A Dohány utcában található ARAZ egyike azon helyeknek a városban, akiket például előszeretettel ajánlok akkor, ha valaki formálisabb, de mégis kellemes, oldott hangulatú helyet keres például egy üzleti ebédhez, bármiféle hivatalosabb találkozóhoz. A kiszolgálás remek, az ételek finomak, a légkör pedig kellemes és nyugodt. Most ráadásul isteni, libából készült finomságokkal is várják a vendégeiket, november 11-17-ig. Összesen kilenc fogással készülnek Márton-nap alkalmából, ráadásul ezen a jó érzékkel összerakott étlapon mindenki találhat kedvére való falatot. A tradicionálisabb, gyömbéres libaerőleves, maceszgombóccal és libamellel épp úgy kérhető, mint a tépett libahúsos burger, a desszertek között pedig még akkor is érdemes szétnézni, ha úgy érezzük, hogy már abszolút jól laktunk.

Budapest, Dohány utca 12-14.

Nyitvatartás: 12.00-22.30

Borköltők Társasága Pince Étterem

Mivel Márton napkor az újbort is ünnepeljük, nem csoda, hogy sok borászat, vagy pince csatlakozik ilyenkor a gasztronómiai programokhoz. A Borköltők Társasága idén is készül mindenféle isteni libás finomsággal, bár a menü még nem végleges, hiszen az alapanyagok beszerzése, és a vendégigények felmérése még folyamatban van. Jó hír, hogy náluk ezek az ételek nem csak néhány napig, hanem igény szerint akár egész novemberben elérhetőek. Azért a kíváncsi szemeket sem hagyták információk nélkül, a tervezett Márton-napi étlapon szerepel a libamell, a libacomb, a roston sült libamáj, és az isteni libamáj-brülée, amit birskompóttal és házi kaláccsal kínálnak.

Budapest, Jókai Mór utca 26.

Briquette

Budakeszi egyik kedvenc egységében Márton napon a liba és a kacsa jut főszerephez, a konyha csapata pedig beveti az összes nagyágyút, kemencében, grillen és smokerben készülnek majd a legfinomabb fogások. Nem érdemes kihagyni ezt a rendkívüli alkalmat, már csak azért sem, mert a Márton-napi étlapon lesz smokerben készült sólet hidegen füstölt kacsamellel, de a BBW tépett libawrap is elég csábítóan hangzik. Érdemes időben asztalt foglalni náluk, hogy le ne maradjatok.

Briquette

Budakeszi, Rákóczi Ferenc utca 73.

Nyitvatartás: hétfő 18.00-21.30, kedd-csütörtök 13.00-21.30, péntek-szombat 13.00-21.45

Márton-napi vacsoraest Dragomán Györggyel és Winkler Nórával

Aki egyszer is olvasta már, hogyan ír Dragomán György ételekről, főzésről, vagy akár csak arról, hogy szenvedélyesen gyűjti a különböző sófajtákat, az alighanem mindig az író gasztro-tárcáinak rajongója marad. Márton nap alkalmából most lehetőség nyílik rá, hogy ne csak olvasva, de élőben is meghallgathassák, ebben Winkler Nóra lesz majd a társa, ráadásul, külön erre a napra összeállított Márton-napi menüvel várják a vendégeiket.

Az est főszereplője, már a tányéron, a libamell lesz, amelynek egyik lehetséges kísérője a céklás-kecskesajtos rizottó,

ami már leírva is tökéletes párosításnak hangzik, úgyhogy talán érdemes megragadni az alkalmat és megkóstolni.

Axis Café & Lounge

Budapest, Váci út 1-3.

Folly Arborétum és Borászat

Aki maga is hiszi, hogy a Balatont nem csak nyári verőfényben érdemes látogatni, az most álljon szavának és vegye célba Badacsonytomajt. Nem csak azért, mert a szőlőtőkék, a domboldalak, egyáltalán a környék csodálatos az ősz színeiben, hanem azért is, mert egyik kedvenc helyünk a Folly Arborétum és Borászat Márton-napi programokkal készül november 8-án és 15-én. A program délután kezdődik, a vacsora menüje kacsarilette, libaerőleves, libacomb, zárásnak pedig créme brulée, természetesen mindegyik fogás hozzá illő bor társaságában érkezik az asztalra. Ennél kellemesebb, hangulatosabb és persze ízletesebb őszi programot aligha lehet elképzelni.

Folly Arborétum és Borászat

Badacsonytomaj, Kápolnavölgyi út 25.

Nyitvatartás: hétfő-péntek, vasárnap 10.00-18.00, szombat 10.00-20.00

Rege Birtok

Egerben is a bor és a libahús párosára alapozva készülnek a novemberre, a Rege Birtokot pedig már csak azért is érdemes felkeresni, mert bízhatunk a remek vendéglátásban, ráadásul mindezt hangulatos környezetben élvezhetjük. A Márton-napi programjuk idén svédasztalos vacsora lesz élőzenével, ahol az isteni libanyak levestől a vadasmártással tálalt libamellig mindenféle finomság megtalálható lesz. Plusz pont, hogy bár Márton-napi libalakoma, de még a húsmentesen étkezők is találhatnak kedvükre való fogást a kínálatban, a paradicsomos mártással tálalt erdeigombákkal töltött padlizsán, még számomra is csábítóan hangzik, pedig ha valaminek, akkor a libás ételeknek igen nehezen tudok ellenállni.

Eger, Nagykőporos út 15.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 8.00-16.00

