2025.09.11.

Tudtad, hogy ez a leghatékonyabb májregeneráló gyümölcs?

Nosalty profilképe Nosalty

Az eredetileg Ázsiából származó gyümölcsfa ma már hazai kertészetekben is elérhető, gyümölcse pedig a legjobb választás, ha a máj támogatásáról van szó. Íze is kellemes, jótékony hatásait a hagyományos és a modern gyógyászat is elismeri.

A japán naspolya bár nálunk kevésbé ismert gyümölcs, örökzöld faként nálunk is megél. almatermésű gyümölcsei csoportosan teremnek. Sárga vagy narancssárga színű gyümölcsei simák vagy enyhén szőrösek, húsa pedig enyhén savanykás-édes. Lássuk, milyen egészségügyi előnyökkel jár a naspolya fogyasztása!

Japán naspolya
A japán naspolya segít a gyógyszerek okozta májkárosodás helyreállításában

A japán naspolya, latin nevén Eriobotrya japonica, egy olyan gyümölcs, aminek számos pozitív egészségügyi előnye van. Gyógyhatását kutatások is alátámasztják.

Gazdag antioxidánsforrás, gyulladáscsökkentő és májvédő hatású gyümölcs, ami annak köszönhető, hogy levelei, gyümölcse és magvai olyan bioaktív anyagokat tartalmaznak, amelyek képesek megelőzni a korai öregedést, enyhíteni a gyulladást és elősegíteni a máj regenerálódását.

A levelekben lévő triterpének, például az ursolsav és oleanolsav, csökkentik a gyulladásos markereket. Ezért is olyan hatékony ízületi gyulladás és krónikus anyagcserefájdalom esetén.

Hatása a máj egészségére

A japán naspolya kivonata, ha nem is kiiktatja, de csökkenti a káros májenzimek számát, és serkenti a májsejtek regenerálódását.

A kutatások szerint a gyógyszerek okozta májkárosodás helyreállításában is segíthet a japán naspolya fogyasztása.

  • a máj védelme mellett a naspolya antibakteriális tulajdonságokkal is rendelkezik
  • a leveleiben található poliszacharidoknak és szaponinoknak köszönhetően segíthet a vércukorszint szabályozásában
  • gyümölcse mellett levelét is érdemes felhasználni szárított formában, amiből ízletes tea készülhet!

Forrásunk volt.

