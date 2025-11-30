5 dolog, amit tegyél meg télen a magaságyással, hogy tavasszal is bő termést adjon

A tél nemcsak a növényeket, hanem a kertet és a magaságyást is próbára teszi. Ha néhány egyszerű lépést megteszel, megőrizheted a talaj tápanyagait, és elkerülheted a fagy okozta károkat. Akár pihenteted a magaságyást, akár télálló növényeket ültetsz, a gondos előkészítés kulcsfontosságú.
Mit ültess télen a magaságyásba?
Ha nem pihenteted a magaságyást, válassz télálló fűszernövényeket, mint a kakukkfű, zsálya, metélőhagyma vagy borsmenta.
Zöldségek közül a madársaláta, kelkáposzta, paszternák és téli spenót ideális választás – megfelelő időben vetve egész télen szüretelhetők.