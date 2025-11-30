Karácsony

2025.11.30.

5 dolog, amit tegyél meg télen a magaságyással, hogy tavasszal is bő termést adjon

A hideg hónapokban sem kell lebontanod a magaságyást, de ha üresen hagyod, fontos a téliesítés. Mutatjuk, hogyan védd meg a szerkezetet és a talajt, hogy a következő szezonban is gazdag termést hozhasson.

A tél nemcsak a növényeket, hanem a kertet és a magaságyást is próbára teszi. Ha néhány egyszerű lépést megteszel, megőrizheted a talaj tápanyagait, és elkerülheted a fagy okozta károkat. Akár pihenteted a magaságyást, akár télálló növényeket ültetsz, a gondos előkészítés kulcsfontosságú.

Zöld leveles növények magaságyásban

Mit ültess télen a magaságyásba?

Ha nem pihenteted a magaságyást, válassz télálló fűszernövényeket, mint a kakukkfű, zsálya, metélőhagyma vagy borsmenta.

Zöldségek közül a madársaláta, kelkáposzta, paszternák és téli spenót ideális választás – megfelelő időben vetve egész télen szüretelhetők.

