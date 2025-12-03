Itthon kevésbé jellemző, hogy az emberek a kommentelőkre bízzák magukat, amikor a takarítással kapcsolatban kérdésük van. Pedig ebben az esetben is láthatjuk, hogy mennyire hasznos tud lenni!

Egy külföldi Reddit-csatornán nemrég megjelent egy vallomás, ami sokak figyelmét felkeltette. Az egyik felhasználó arról írt, hogy állandóan próbál egyensúlyt találni a saját lustasága és az otthona tisztán tartása között – ez pedig sokak számára ismerős volt. Hozott is erre rögtön pár tippet: például egyből a mosógépbe dobja a szennyest, és ha megtelt, csak elindítja – vagy éjszaka futtatja a robotporszívót, így kevesebb időt kell sepregetéssel és felmosással tölteni.

8 lusta takarítási trükk, amivel nagyobb erőfeszítés nélkül is csilloghat az otthonod az ünnepekre

A saját tapasztalatainak megosztása után pedig a többiek segítségét kérte: hozzanak még további takarítási tanácsokat. Nézzük meg a legjobbakat!

Töröljük át a fürdőt közvetlenül zuhanyzás után

Az „ahogy haladunk, úgy takarítunk”-elv itt különösen betalál. A nedves, párás, meleg fürdőben sokkal könnyebb letörölni a vízkövet vagy a szappanmaradékot a zuhanyzóról, a csapról vagy a kádról. Ráadásul ehhez olyan törölközőt is használhatunk, ami amúgy is menne a szennyesbe.

Tartsunk egy adományos zsákot a szekrényben

Ha van egy zsákunk, amibe azonnal beledobhatjuk a kinőtt, megunt ruhákat vagy kiegészítőket, akkor a nagy lomtalanítások szinte eltűnnek az életünkből.

Ha megtelt, egyszerűen vigyük el egy adománypontba.

A tisztítószereket ott tároljuk, ahol használjuk őket

Nagyon praktikus ötlet, így nem kell keresztül-kasul járkálnunk a lakásban egy flakon miatt. Ha kéznél van minden, a fürdőben vagy a konyhában is azt tároljuk, amit ott használunk, sokkal könnyebben vesszük rá magunkat egy gyors áttörlésre.

Állítsunk be időzítőt! Ha semmi kedvünk takarítani , de muszáj lenne, egy 25 perces időzítő életmentő. Addig csináljuk, amíg nem jelez. Meglepő, de sokszor pont ennyi idő alatt végzünk mindennel, vagy legalábbis majdnem mindennel.

Ne menjünk egyik helyiségből a másikba üres kézzel

Ha felállunk a kanapéról, vigyük magunkkal a poharat, a tányért vagy a használt zsepiket. Ha fel- vagy lemegyünk a szintek között, nézzünk szét, mi mehet velünk. És az sem baj, ha valamit nem pont oda teszünk, ahová való, a lényeg, hogy legalább kerüljön közelebb a célhoz, ha úgyis arra járunk.

Használjuk ki a spontán felmosási lehetőségeket

Ha kilöttyen egy kis víz, ne csak feltöröljük: gyorsan fel is moshatjuk vele azt a részt. Egyszerű, gyors, hatékony.

Amíg fő a kávé...

A kávéfőzés ideje pont elég arra, hogy kipakoljuk a szárítót vagy a mosogatógépet, áttöröljük a tűzhelyet vagy a pultot. Mire elkészül a kávé, máris tisztább konyhával indulhat a napunk.

Mielőtt kivisszük a szemetet, álljunk meg egy pillanatra

Ha úgyis visszük ki a kukát, gyorsan nézzünk körbe a hűtőben és a kamrában, van-e valami lejárt vagy romlandó. Ha van macskánk, ilyenkor az almot is kitakaríthatjuk, és mindent egyszerre kivihetünk.

