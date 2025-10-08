Háromnapos karácsonyi zárvatartás jöhet a Lidlnél? Van, ahol már meglépték

A Lidl friss bejelentése szerint az Egyesült Királyságban lévő 980 üzletének többsége zárva tart a karácsonyi időszakban, ezzel hosszabb pihenőt adva dolgozóiknak. Nem kizárt, hogy nálunk is hasonló módon jár el majd a Lidl a karácsonyi ünnepek alatt.

A briteknél egyre több áruházlánc vezeti be a háromnapos zárvatartást, amihez idén már a Lidl üzleteinek többsége is csatlakozik. Emiatt elképzelhető, hogy itthon is hasonló lépésre számíthatunk a Lidltől.

Háromnapos karácsonyi zárvatartás jöhet a Lidlnél? A britek már meglépték

Az áruházlánc megerősítette a hírt, miszerint minden üzlete zárva tart december 24-én és 25-én, sőt, az üzletek többsége december 26-án sem nyit ki az Egyesült Királyságban.

Ez azt jelenti, hogy a vásárlóknak előrelátóan kell intézni a vásárlást, viszont a Lidl Plus applikációban ellenőrizhetik az egyes üzletek nyitvatartási idejét.

A Lidl tájékoztatása szerint várhatóan december 22-e lesz a legforgalmasabb nap, és azt javasolják, hogy aki teheti, reggel 8-10 között, illetve este időzítse bevásárlását, a kisebb forgalom miatt.

Egyre inkább azt a tendenciát lehet megfigyelni a népszerű áruházak esetében, hogy teljes boltzárat rendelnek el az ünnepi időszakra, ezzel jóval több pihenés. biztosítva dolgozóiknak.

Azt egyelőre nem tudni pontosan, hogy a Lidl hogyan tart majd nyitva a karácsonyi időszakban, de nem kizárt, hogy készülnünk kell a háromnapos boltzárra.

Forrásunk volt.