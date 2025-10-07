Minden Lidl vásárlót érint: nagy változást vezet be az áruházlánc

Több hazai üzletben is újítást vezet be a Lidl: automatikusan blokkoló kerekekkel szereli fel a bevásárlókocsijait.
Az áruházlánc fokozatosan fogja bevezetni a lopásgátló rendszerrel ellátott kocsijait, aminek hírét vegyes fogadtatás érte.
A Lidl tájékoztatása szerint:
Több áruházánál, az ország több pontján is megtalálhatóak az olyan speciális bevásárlókocsik, amelyek kerekei egy bizonyos távolságon túl automatikusan leblokkolnak.
A Lidl nem a bevásárlókocsikat, hanem csak azok kerekeit cseréli le, és ez a folyamat még most is tart a több mint 200 üzletet számláló áruházláncnál. A vásárlók eddigi tapasztalatai szerint a már lopásgátlóval felszerelt kocsik tolása több erőt igényel, és olyan is előfordult, hogy ok nélkül leblokkolt a bevásárlóeszköz.
A Lidl hozzátette, hogy „egyrészt áruvédelmi célokat szolgál, megelőzhetők vele a fizetés nélküli távozások, másrészt meggátolja magának a bevásárlókocsinak az eltulajdonítását is".
A vállalat az eddigi tapasztalatokat pozitívan értékeli.