A konyhád éke lesz ez a retró gép: a Lidl akciós eszköze nemcsak szép, hanem hasznos is

Retró eszpresszó kávéfőzőt kínál a Lidl október 9-től, ráadásul szuperáron! Nézzük a részleteket, mert ha valamiért, ezért tényleg megéri betérni.
A Silvercrest márkájú eszpresszó kávéfőző tökéletes krémet és aromát biztosít a kávénak, hiszen 15 baros szivattyúnyomással működik.
Az eszköz mindössze 29 999 forint, és 3 év garanciával vihetjük haza.
Kivehető csepegtetőtállal, tejhabosító-fúvókával és levehető víztartállyal ellátott. Mérete pedig körülbelül 22x31x27 centiméter, így nem foglal túl sok helyet a konyhapulton.
Amit az eszpresszógépről tudni érdemes
Az eszpresszógép nagy nyomással (általában 9 bar körüli vagy több) préseli át a forró vizet az őrölt kávén, így a kávé esszenciáját és olajait is kivonja. Ez adja a testes, intenzív ízt és a selymes krémet a tetején. Egy eszpresszó körülbelül 25–30 másodperc alatt elkészül, így még a reggeli kapkodásban is lesz idő arra, hogy elkészítsd.
Az eszpresszó sokféle ital alapja:
- cappuccino
- latte
- flat white
- macchiato
- americano is készülhet belőle.
Receptajánló:
További akciókért látogass el az Akciós-Újság.hu oldalára!