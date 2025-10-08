Életmód

2025.10.08.

A konyhád éke lesz ez a retró gép: a Lidl akciós eszköze nemcsak szép, hanem hasznos is

Újabb szuperakcióval vár a Lidl október 9-től, amitől igazi retró hangulat uralkodik majd a konyhádban. Lássuk, miről van szó!

Retró eszpresszó kávéfőzőt kínál a Lidl október 9-től, ráadásul szuperáron! Nézzük a részleteket, mert ha valamiért, ezért tényleg megéri betérni.

A konyhád éke lesz ez a retró gép: a Lidl eszköze nem csak szép, hanem hasznos is
A Silvercrest márkájú eszpresszó kávéfőző tökéletes krémet és aromát biztosít a kávénak, hiszen 15 baros szivattyúnyomással működik.

Az eszköz mindössze 29 999 forint, és 3 év garanciával vihetjük haza.

Kivehető csepegtetőtállal, tejhabosító-fúvókával és levehető víztartállyal ellátott. Mérete pedig körülbelül 22x31x27 centiméter, így nem foglal túl sok helyet a konyhapulton.

Piros, retró eszpresszó kávéfőző
Amit az eszpresszógépről tudni érdemes

Az eszpresszógép nagy nyomással (általában 9 bar körüli vagy több) préseli át a forró vizet az őrölt kávén, így a kávé esszenciáját és olajait is kivonja. Ez adja a testes, intenzív ízt és a selymes krémet a tetején. Egy eszpresszó körülbelül 25–30 másodperc alatt elkészül, így még a reggeli kapkodásban is lesz idő arra, hogy elkészítsd.

Az eszpresszó sokféle ital alapja:

  • cappuccino
  • latte
  • flat white
  • macchiato
  • americano is készülhet belőle.

