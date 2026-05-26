Csúcskategóriás, olcsó háztartási kisgépet kínál a Lidl, amivel álom lesz a takarítás

Újabb hét, újabb akció a láthatáron! Most egy igen hasznos háztartási kisgépet szemeltünk ki a Lidből, ami nagy hasznodra lesz a takarítás során.

Május 28-tól egy szuper akció vár a Lidl áruházakban, amivel sokkal hatékonyabb lesz a takarítás. Lássuk, ezúttal milyen Parkside háztartási kisgéppel rukkolt elő a Lidl!

Május 28-tól él a Lidl akciója, ami egészen a készlet erejéig tart.

A Parkside száraz-nedves porszívója 19 999 forintért elérhető 3 év garanciával.

A kisgép száraz és nedves szennyeződések eltávolítására is alkalmas, ezzel hatékonyabbá téve a takarítást. Az eszköz rozsdamentes nemesacél tartály szennyvízleeresztővel van ellátva. A gép fújásra és kiszivattyúzásra is alkalmas.

Szívóteljesítménye maximum 240 Airwatt.

Miért jó egy száraz-nedves porszívó?

A nedves-száraz porszívó azért hasznos, mert egyszerre képes a port, a koszt és a kiömlött folyadékokat is feltakarítani.

Egy hagyományos porszívóval nem lehet vizet felszívni, míg ez a típus alkalmas például kiöntött ital, sáros cipőnyom vagy nedves padló tisztítására is.

Emiatt sokkal sokoldalúbb, különösen olyan helyeken, ahol gyakran keletkezik szennyeződés vagy nedvesség, például műhelyekben, garázsokban vagy családi házakban.

További előnye, hogy erős szívóteljesítménnyel rendelkezik, így nagyobb mennyiségű koszt és törmeléket is könnyen eltávolít.

Sok modell fújó funkcióval is rendelkezik, ami levelek vagy por kifújására is használható.

A nedves-száraz porszívó tehát időt és energiát takarít meg, mert többféle takarítási feladatot egyetlen készülékkel lehet elvégezni.

Forrásunk volt.