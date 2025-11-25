A Lidl pár ezer forintos kiegészítője segít az életmódváltásban

Az életmódváltás nem könnyű. Az ember elhatározza, hogy végre változtat. De akkor megannyi kérdés kezd el záporozni a fejére. Mennyit kellene ennem egy nap? Egyáltalán mennyi rajtam a zsír és mennyi az izom? Nemcsak a kiindulási állapot érdekes, de a változást is érdemes nyomon követni. A Lidl sajátmárkás mérlege hasznos társad lehet a változáshoz vezető úton.

A Cien diagnosztikai mérleg segít az életmódváltásban

A Cien Beauty Diagnosztikai mérleg segít, hogy választ kapj minden kérdésedre, ami a tudatos életmódváltás során felmerülhet.

Nemcsak a súlyodat mondja meg, de a BMI-d is, továbbá képet kaphatsz a tested összetételéről, vagyis a csonttömeg, valamint vér-, zsír- és víz arányát is kijelzi a mérleg.

Mi az a BMI? A testtömeg-index (BMI) a testzsír mértéke, amely a magasság és a testsúly alapján kerül kiszámításra, és felnőtt férfiakra és nőkre vonatkozik. A BMI csak egy darabja a kirakósnak. A magasságon és a testsúlyon alapul, de nem veszi figyelembe az izomtömeget, a csontsűrűséget vagy a testösszetételt.

Ezen felül a kalóriaszükségletet is kiszámolja a készülék (persze ezt érdemes csak iránymutatásnak venni, és szakértővel konzultálni a tényleges szükséglet megállapítására). És a legjobb, hogy vagyonokat sem kell fizetni érte, hiszen mindössze 3333 Ft az ára.

3 év garancia van a mérlegre

A készülék további előnyei:

3 év garancia van rá.

Tartalmaz elemet.

12 felhasználói tárhely elérhető.

180 kg-ig mér.

6 mm-es biztonsági üvegfelület borítja.

Kétféle színben elérhető: fekete és fehér.

