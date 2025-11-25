A Lidl pár ezer forintos kiegészítője segít az életmódváltásban

Az életmódváltás nem könnyű. Az ember elhatározza, hogy végre változtat. De akkor megannyi kérdés kezd el záporozni a fejére. Mennyit kellene ennem egy nap? Egyáltalán mennyi rajtam a zsír és mennyi az izom? Nemcsak a kiindulási állapot érdekes, de a változást is érdemes nyomon követni. A Lidl sajátmárkás mérlege hasznos társad lehet a változáshoz vezető úton.
A Cien Beauty Diagnosztikai mérleg segít, hogy választ kapj minden kérdésedre, ami a tudatos életmódváltás során felmerülhet.
Nemcsak a súlyodat mondja meg, de a BMI-d is, továbbá képet kaphatsz a tested összetételéről, vagyis a csonttömeg, valamint vér-, zsír- és víz arányát is kijelzi a mérleg.
Mi az a BMI?
Ezen felül a kalóriaszükségletet is kiszámolja a készülék (persze ezt érdemes csak iránymutatásnak venni, és szakértővel konzultálni a tényleges szükséglet megállapítására). És a legjobb, hogy vagyonokat sem kell fizetni érte, hiszen mindössze 3333 Ft az ára.
A készülék további előnyei:
- 3 év garancia van rá.
- Tartalmaz elemet.
- 12 felhasználói tárhely elérhető.
- 180 kg-ig mér.
- 6 mm-es biztonsági üvegfelület borítja.
- Kétféle színben elérhető: fekete és fehér.
További akciókért látogass el az Akciós-Újság.hu oldalára!