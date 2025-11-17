Óriási airfryerakcióval robbantja be a Black Fridayt a Lidl

Egyre több háztartásban bukkan fel az airfryer, nem véletlenül: bár használatuk igényel némi odafigyelést, könnyűen és gyorsan elkészülnek benne az ételek, ráadásul minimális zsiradékra van szükség hozzá, így az olyan fogásokat is elkészíthetjük egészségesebb verzióban, mint a sült krumpli vagy a rántott hús. Egy-egy airfryerért azonban olykor igencsak a zsebünkbe kell nyúlnunk. A Black Friday alkalmából azonban a Lidl elhozta a jóárasított airfryert, amire érdemes lecsapni, ha már régóta szemezel vele.
A Black Friday alkalmából november 20-án a Masterpro XL digitális forrólevegős fritőz 34 999 Ft helyett 17 999 Ft-ért landolhat a kosaradban.
- A készülék 8 literes kosárral rendelkezik.
- Teljesítménye 1800 Watt.
- 8 előre beállított programból válogathatsz.
- Hőmérséklete: 80-200 C fok között állítható.
- Mérete: 40x28x33 cm (érdemes átgondolni, hogy befér-e a konyhádba.)
Fontos! Ha vérszemet is kapnál, nem fogsz tudni mindenkit arifryerrel meglepni karácsonyra, ugyanis legfeljebb 3 terméket vásárolhatsz meg.
Miért szeretünk airfryerben sütni?
- Minimális mennyiségű - vagy semennyi - zsiradékot igényel az airfryerben való sütés, ezáltal egészségesebb és alacsonyabb kalóriatartalmú ételeket készíthetünk benne.
- Bár zsiradékot nem használunk, a kész ételek mégis ropogósak lesznek.
- A desszertektől a húsokon és halakon át a zöldségekig szinte bármilyen ételt (vannak azért kivételek) elkészíthetünk airfryerben.
- Gyorsabb a hagyományos sütőnél, hiszen nem kell arra várni, hogy előmelegedjen.
- Biztonságos a használata, így nem kell a balesetektől tartani.
- Könnyen tisztítható (de nem szabad elhanyagolni).
