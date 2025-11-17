Család

2025.11.17.

Óriási airfryerakcióval robbantja be a Black Fridayt a Lidl

A Lidl mindig remek akciókkal készül, de Black Friday alkalmából igazán kitettek magukért. Ha már vacillálsz az airfryeren, de eddig drágálltad, most jelentősen kedvezőbb áron szerezheted be!

Egyre több háztartásban bukkan fel az airfryer, nem véletlenül: bár használatuk igényel némi odafigyelést, könnyűen és gyorsan elkészülnek benne az ételek, ráadásul minimális zsiradékra van szükség hozzá, így az olyan fogásokat is elkészíthetjük egészségesebb verzióban, mint a sült krumpli vagy a rántott hús. Egy-egy airfryerért azonban olykor igencsak a zsebünkbe kell nyúlnunk. A Black Friday alkalmából azonban a Lidl elhozta a jóárasított airfryert, amire érdemes lecsapni, ha már régóta szemezel vele.

Kéz csipesszel sült csirkecombot vesz ki az airfryerből
Féláron juthatsz airfryerhez a Lidl Black Friday akciójában

A Black Friday alkalmából november 20-án a Masterpro XL digitális forrólevegős fritőz 34 999 Ft helyett 17 999 Ft-ért landolhat a kosaradban.

  • A készülék 8 literes kosárral rendelkezik.
  • Teljesítménye 1800 Watt.
  • 8 előre beállított programból válogathatsz.
  • Hőmérséklete: 80-200 C fok között állítható.
  • Mérete: 40x28x33 cm (érdemes átgondolni, hogy befér-e a konyhádba.)
Az airfryer nemcsak egészségesebb alternatívát nyújt, ha ételkészítésről van szó, de még időt is spórolhatunk vele, hiszen nem kell a tűzhely mellett állva forgatni a rántott húst. Az időhatékonyság különösen jól jön a karácsonyi pörgésben, arról nem is beszélve, hogy ha már amúgyis több napos dínom-dánomnak nézünk elébe, akkor kicsit alakbarátabb fogásokat tudunk az asztalra tálalni. Lássuk, milyen villámgyors, ráadásul villantós karácsonyi fogásokkal várhatod a vendégeket!

Fontos! Ha vérszemet is kapnál, nem fogsz tudni mindenkit arifryerrel meglepni karácsonyra, ugyanis legfeljebb 3 terméket vásárolhatsz meg.

Akciós airfryer hirdetés
November 20-án tudsz lecsapni az akciós airfryerre
Miért szeretünk airfryerben sütni? 

  • Minimális mennyiségű - vagy semennyi - zsiradékot igényel az airfryerben való sütés, ezáltal egészségesebb és alacsonyabb kalóriatartalmú ételeket készíthetünk benne. 
  • Bár zsiradékot nem használunk, a kész ételek mégis ropogósak lesznek.  
  • A desszertektől a húsokon és halakon át a zöldségekig szinte bármilyen ételt (vannak azért kivételek) elkészíthetünk airfryerben. 
  • Gyorsabb a hagyományos sütőnél, hiszen nem kell arra várni, hogy előmelegedjen.
  • Biztonságos a használata, így nem kell a balesetektől tartani. 
  • Könnyen tisztítható (de nem szabad elhanyagolni).  

