2025.09.26.

6 élelmiszer a konyhapolcodon, ami a lejárati idő előtt is simán megromlik

Vannak élelmiszerek, alapanyagok, melyekről azt gondoljuk, évekig várnak ránk a fiók/szekrény mélyén, és a rájuk nyomtatott lejárati dátum is ezt igazolja. Igazunk lehet, kivéve néhány esetben, amikor nem árt, ha még a lejárat előtt felhasználjuk őket. Legalábbis, ha hibátlan minőségben szeretnénk őket elfogyasztani és élvezni.

Az ember hajlamos vakon megbízni abban, amit egy-egy élelmiszer csomagolására ráírnak a gyártók, pedig sokszor ez csak egy protokoll, és nincs 100%-os igazságalapja, illetve az élelmiszer-biztonsági szabályzás nyakatekertsége is közbeszólhat, mire mit kell írni. Vannak például olyan alapanyagok, amik jóval a lejárati dátum után is ehetők, gond nélkül, de ennek az ellentettjére is van példa – mi most utóbbi csoportot mutatjuk be nektek, azaz azokat az élelmiszereket, melyek sajnos a lejárati idő előtt is simán meg tudnak romlani.

Kattints a képre a galériáért, és lesd meg, mely élelmiszerek tudnak megromolni idő előtt!

