Nosalty-kvíz: Hány csodaszép őszi balkonnövényt ismersz fel?

Nem csak tavasszal és ősszel gyönyörködhetünk a virágokban és csodaszép növényekben: ezt igazából ősszel is megtehetjük, ha tisztában vagyunk azzal, milyen fajták bírják jól a viszontagságos időjárást. Mai kvízünkből megtudhatjátok, melyek azok az őszi balkonnövények, melyek feldobják az erkélyt!
A balkonnövények sokszínűsége
A balkonnövények igazi kis oázist teremthetnek a városi lakásokban, hiszen még a legkisebb erkélynek is varázslatos hangulatot adnak a gondosan megválasztott virágok és zöldek. A növények kiválasztásánál fontos szempont a fényviszonyok figyelembevétele: napos balkonra például a muskátli, a petúnia vagy a levendula illenek, míg félárnyékos helyre a begónia, a futó hortenzia vagy a fukszia ajánlott. A függőkosarakban szépen mutatnak a futónövények, mint a csüngő lobélia vagy a borostyán, amelyek lágyan omlanak alá, így még dekoratívabbá teszik a teret.
Nemcsak dísznövények kerülhetnek a balkonra, hanem fűszernövények is, például bazsalikom, rozmaring vagy menta, amelyek nemcsak illatosítják a levegőt, hanem a konyhában is mindig frissen felhasználhatók.
A ládákban, dézsákban vagy kaspókban elhelyezett növények változatossága és színgazdagsága segít ellensúlyozni a városi környezet szürkeségét. A rendszeres öntözés és a megfelelő tápanyag-utánpótlás ugyan odafigyelést igényel, de a balkonnövények cserébe meghálálják a gondoskodást, és egész szezonban örömet adnak gazdájuknak. Szerencsére az év minden időszakában lehet virágos balkonunk, ez alól pedig az őszi-téli időszak sem kivétel. Lássuk, ti mennyit ismertek fel az őszi balkonnövények közül!