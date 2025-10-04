Életmód

Nosalty-kvíz: Hány csodaszép őszi balkonnövényt ismersz fel?

Már javában benne járunk az őszben, mégsem késő felvirágoztatni balkonunkat, erkélyünket, loggiánkat, teraszunkat. Most egy olyan kvíz következik, amivel felmérhetitek tudásotokat, mennyire ismeritek az ősz balkonnövényeit!

Nem csak tavasszal és ősszel gyönyörködhetünk a virágokban és csodaszép növényekben: ezt igazából ősszel is megtehetjük, ha tisztában vagyunk azzal, milyen fajták bírják jól a viszontagságos időjárást. Mai kvízünkből megtudhatjátok, melyek azok az őszi balkonnövények, melyek feldobják az erkélyt!

Kopasz őszirózsa
A balkonnövények sokszínűsége

A balkonnövények igazi kis oázist teremthetnek a városi lakásokban, hiszen még a legkisebb erkélynek is varázslatos hangulatot adnak a gondosan megválasztott virágok és zöldek. A növények kiválasztásánál fontos szempont a fényviszonyok figyelembevétele: napos balkonra például a muskátli, a petúnia vagy a levendula illenek, míg félárnyékos helyre a begónia, a futó hortenzia vagy a fukszia ajánlott. A függőkosarakban szépen mutatnak a futónövények, mint a csüngő lobélia vagy a borostyán, amelyek lágyan omlanak alá, így még dekoratívabbá teszik a teret.

Nemcsak dísznövények kerülhetnek a balkonra, hanem fűszernövények is, például bazsalikom, rozmaring vagy menta, amelyek nemcsak illatosítják a levegőt, hanem a konyhában is mindig frissen felhasználhatók.

A ládákban, dézsákban vagy kaspókban elhelyezett növények változatossága és színgazdagsága segít ellensúlyozni a városi környezet szürkeségét. A rendszeres öntözés és a megfelelő tápanyag-utánpótlás ugyan odafigyelést igényel, de a balkonnövények cserébe meghálálják a gondoskodást, és egész szezonban örömet adnak gazdájuknak. Szerencsére az év minden időszakában lehet virágos balkonunk, ez alól pedig az őszi-téli időszak sem kivétel. Lássuk, ti mennyit ismertek fel az őszi balkonnövények közül!

Ti hány őszi balkonnövényt ismertek fel? Teszteljétek kvízünkkel!

