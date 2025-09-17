A legősziesebb hangulatú szobanövény: így gondozd a csodacserjét, más néven krotont

Az egyik legszínesebb szobanövény, melyet szinte mindenki ismer, sokan azonban tartanak gondozásától: mintás, bordós-pirosas-zöldes-sárgás leveleivel az őszi szezon kiemelt kedvence lehet a kroton, más néven csodacserje.

Gyerekkoromból arra emlékszem, hogy különleges megjelenésével kitűnt a szobai futókák és akkor még kevésbé trendi philodendronok közül, így anyukám is kiemelt figyelemmel gondozta az őszes színekben tündöklő krotont - ehhez pedig hozzátartozott, hogy néha-néha szomorúan konstatáltuk, hogy megint lehullajtotta egy levelét. Egy szóval: kicsit kényes szobanövényként maradt meg a fejemben, lássuk, mit is ajánlanak a profik a kroton gondozását illetően!

